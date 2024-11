El programa 1.000 Aulas del Gobierno provincial avanza en Labordeboy

Se construirán dos aulas en la Escuela Primaria N° 549 y la Escuela de Enseñanza Técnica N.º 358. Suman una inversión de $ 96 millones.

Con el objetivo de consolidar en todo el territorio provincial el programa 1.000 Aulas, este martes por la mañana el Gobierno de Santa Fe oficializó la construcción de dos aulas para la Escuela Primaria N° 549 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Escuela de Enseñanza Técnica N.º 358 – Modalidad Agropecuaria, de la localidad de Labordeboy, en las que se efectivizará una inversión de $96 millones. Fue en un acto desarrollado en la sede de Gobierno de Rosario que estuvo encabezado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, María Martín, y que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En este sentido, cabe señalar que durante 2024 el Gobierno ha destinado un total de $13.756 millones de pesos a este programa que tiene obras en marcha en distintos puntos de la provincia.

En la oportunidad, Goity explicó que «este acto es muy importante porque estamos comprometidos con la mejora de los aprendizajes y para que los aprendizajes transcurran se requieren condiciones. El gobernador Maximiliano Pullaro nos ha indicado que a ninguna escuela le falte nada, que las condiciones edilicias no pueden ser un problema para el desarrollo de las actividades escolares. Sabemos que en la provincia de Santa Fe hay un déficit de construcción de aulas y eso no debe suceder”. Luego, el Ministro remarcó que «las aulas son para que los chicos aprendan, no hay otro uso más noble y más necesario que todos los docentes y equipos directivos puedan llevar adelante las labores educativas en aulas acordes. El capital más importante que tenemos en nuestra provincia son nuestros docentes que tienen una gran vocación y una gran formación, pero también requieren condiciones adecuadas y un aula es un espacio donde se pasa mucho tiempo y queremos que estén en las mejores condiciones”.

A su turno, María Martín valoró el trabajo que se viene realizando con el Programa 1000 Aulas «para dotar a todas las escuelas de mejor infraestructura con el objetivo que se produzcan mejores aprendizajes».

Por su parte, el presidente comunal de Labordeboy, Bruno Iommi Cilea, destacó que se trata de “una obra importante para la escuela que tenía la necesidad de seguir agrandándose para albergar a todos los chicos con comodidad y con las condiciones que se necesitan para que se desarrollen correctamente. Estamos muy agradecidos que el gobierno haya accedido, en este momento, para poder hacerlo. Era un pedido que venía desde que se implementó la jornada ampliada, porque se juntaban los chicos del turno mañana con el turno tarde. Estas aulas van a permitir mejorar eso”.

Finalmente, la directora de escuela primaria, Marcela Bartocci, dijo que se trata de “una obra importantísima para escuela”: “Desde el año 2015 que la escuela implementó la jornada ampliada y, con el incremento de alumnos, necesitábamos de esta condición. Somos la única escuela primaria en el pueblo, tenemos 120 alumnos, la misma cuenta con nivel inicial, jornada ampliada y ahora tenemos una hora más implementada recientemente esta semana”.

Los trabajos

En el marco del Programa 1000 Aulas, el gobierno provincial construirá dos aulas, una para cada institución: la Escuela Primaria N° 549 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Escuela de Enseñanza Técnica N.º 358 – Modalidad Agropecuaria, de la localidad de Labordeboy.

Cada aula, demandará una inversión de $ 48 millones e incluirá los siguientes trabajos: trabajos preliminares como limpieza del terreno y nivelación; mampostería y tabiquería; aislaciones y revoques; cubiertas y desagües pluviales; pisos, cielorrasos, carpinterías, instalaciones eléctricas y pintura.