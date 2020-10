El Partido Socialista propone medidas urgentes en materia sanitaria y educativa

Frente a una pandemia que desde hace más de siete meses afecta a los argentinos, el Partido Socialista de Santa Fe realizó un análisis de la situación sanitaria y educativa que se manifiesta en la provincia. Reunida su Junta Ejecutiva Provincial, exigió liderazgo, coordinación y planificación al gobierno de Santa Fe y al nacional, al tiempo que consideró urgente fortalecer algunos programas gubernamentales que salvaguarden derechos esenciales de la población en las áreas de Salud y Educación.

El Partido Socialista de Santa Fe considera vital el desarrollo de políticas que garanticen una salud pública eficiente, accesible y de calidad, y que las mismas vayan acompañadas por otras en materia educativa, no menos urgentes, que detengan el abandono escolar, otra de las dramáticas consecuencias provocadas por la pandemia del Covid 19. En este contexto, nuevamente el socialismo destaca el esfuerzo que a diario realizan trabajadoras y trabajadores de los ámbitos sanitario y educativo.

La reunión de la Junta Ejecutiva Provincial del PS estuvo encabezada por Enrique Estévez Boero y Rubén Galassi, secretario general y secretario adjunto, respectivamente. Además de contar con la presencia de otros referentes que la integran, la Junta sumó a su reunión las participaciones de Claudia Balagué y Andrea Uboldi, ex ministras de Educación y de Salud durante la última gestión del Frente Progresista en el Gobierno de Santa Fe, quienes aportaron su punto de vista, fundado en una construcción política de doce años en ambas áreas, de la que fueron parte.

Una vez más, el PS pone disposición del Ejecutivo provincial su esfuerzo y conocimientos, así como el trabajo de todos sus equipos técnicos y profesionales, para hacer frente a una crisis sanitaria y educativa sin precedentes, y considera que para sanear las deficiencias a nivel provincial y nacional es clave el rol del Estado y la coordinación entre todos los niveles de gobierno.

En cuestión sanitaria, el socialismo considera que es esencial contar con un plan claro y transparente. En ese sentido, sugerimos reforzar los tres niveles de atención de la salud y la red de emergencias y traslados; también descentralizar recursos para brindar respuestas locales y apuntalar con campañas intensivas los mensajes de autocuidado. Es imprescindible fortalecer la atención primaria, para que sólo se deriven a los hospitales casos inevitables, evitando así el colapso de estos efectores.

La sociedad merece un conocimiento certero del avance de la pandemia: en este momento los datos no reflejan con claridad la realidad de la provincia de Santa Fe, ya que existe mucha demora entre la toma de muestras, los resultados y la devolución a los pacientes. Una forma de mejorar esta situación sería descentralizar el diagnóstico a través de la distribución de tests rápidos en efectores locales, la puesta al día en la carga de datos y el fortalecimiento de la capacitación de los equipos en municipios y comunas.

Estas medidas deben estar acompañadas de recursos económicos para que los gobiernos locales puedan sostenerlas.

En materia educativa, la suspensión de la presencialidad se dictó en el primer paquete de medidas del gobierno nacional y aún hoy ello no se ha modificado. La educación no presencial llegó como “acompañamiento pedagógico” en los hogares y apelando a la buena predisposición y recursos de cada docente, pero no a todos y a todas.

Los datos oficiales estimaban en junio pasado que más del diez por ciento de los estudiantes no volverían a la escuela cuando se retomara la presencialidad: hoy los docentes plantean que ese índice se está triplicando debido al agotamiento de este “modo de estudiar”.

El Partido Socialista de Santa Fe, en consecuencia, advierte a las autoridades provinciales que ya no es posible seguir “viendo y analizando”: con un crecimiento exponencial de la curva del abandono escolar, hace meses que ya debió haber comenzado una intervención concreta del Estado, sin “esperar a que pase la crisis sanitaria”, como se ha escuchado decir a algunos funcionarios. La exclusión no espera: arremete y deja consecuencias difíciles de revertir.

Hay alternativas, y más en Santa Fe, donde durante años se llevó adelante una política de inclusión socioeducativa reconocida internacionalmente:

Retomar el plan Vuelvo a Estudiar, o con el nombre que se lo quiera llamar, porque no hay tiempo para mezquindades políticas.

Implementar el programa que ha permitido recuperar trayectorias educativas de miles de estudiantes que habían abandonado la escuela, y que es clave para conocer con precisión quiénes son y dónde están los que este año, en particular, hayan dejado de asistir.

Asumir gastos de conectividad que docentes y estudiantes afrontan por sus propios medios, y muchas veces no pueden hacerlo porque otras prioridades, como las alimentarias, se imponen.

Facilitar el acceso a dispositivos tecnológicos al menos en la secundaria y en el nivel superior.

Tener diseñado un sistema de educación mixta, como el que el socialismo propuso la Cámara de Diputadas y Diputados a través de la Ley de Educación virtual, que permita iniciar el ciclo lectivo 2021 con un Estado presente, a través de la escuela, que será diferente, que tendrá otros tiempos y espacios, pero que seguirá siendo clave para la vida de los santafesinos.

La pandemia vino a agudizar las desigualdades en la sociedad. Por eso es importante que el gobierno de Santa Fe no siga postergando el tratamiento de la cuestión educativa, ya que de ese modo más irreversibles serán las consecuencias. Es urgente detener la curva del abandono escolar, porque por esa pendiente cae el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Hoy más que nunca nuestro país nos necesita unidos, lejos de especulaciones políticas coyunturales.

El contexto económico, sanitario y social nos obliga a que, de una vez por todas, trabajemos sobre las coincidencias. Tenemos que ser capaces de arribar a un piso básico de consensos porque está claro que no podemos pensar en un futuro de crecimiento si el 56 por ciento de nuestras niñas y niños menores de 15 años son pobres.

Insistimos en la creación de un Consejo Económico, Social y Político para combatir de manera integral este flagelo que arrastramos hace décadas. Se torna indispensable generar ámbitos de diálogo que nos permitan un plan estratégico que genere desarrollo en base a la producción y el empleo.

Como socialistas, reivindicamos el rol del Estado como herramienta imprescindible para transformar la realidad. En estos momentos de crisis es donde más se requiere de un Estado protagonista, solidario y eficiente. Como decía nuestro compañero Hermes Binner, las políticas de Estado son aquellas que están orientadas al mediano y largo plazo.

