Créditos UVA: La diputada Orciani pide proteger a las familias y suspender las ejecuciones 

La diputada Georgina Orciani pidió la eliminación de las ejecuciones de los créditos UVA ya que se transformó en un sistema impagable para la gente debido a la gran la inflación de los últimos años que estuvo por encima de los salarios. “Mínimamente los bancos deberían reemplazar el sistema UVA por uno tradicional para que las familias perjudicadas puedan renegociar la deuda y que nos les ejecuten sus casas. Y a su vez el Estado debe garantizar una respuesta y ofrecer herramientas que los beneficien”, reclamó.

En este sentido, la legisladora radical presentó un proyecto en la Cámara de Diputados pidiéndole al gobierno de Santa Fe que intervenga ante el gobierno nacional para darle respuestas a muchos santafesinas y santafesinos que tomaron los créditos.

De todos los casos hay algunos que son tan angustiantes como inadmisibles para un país que debe ofrecer oportunidades, como el de las familias que decidieron vender su casa: “Es una locura que hayan tenido que poner en venta la casa por la cual sacaron el crédito, un verdadero absurdo. Es inviable que una familia haya sacado un crédito por 3 millones de pesos, pagando una cuota de $20 mil mensuales y hoy tengan una deuda de 10 millones de pesos con cuotas de 80 mil”.

Los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) fueron creados hace cinco años con la expectativa de poder contener el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las cuotas se ajustan mensualmente de acuerdo con la inflación previa. Pero como el costo de vida aumentó en tres de los últimos cuatro años a mayor ritmo que los salarios, la carga de los préstamos se hizo imposible de sostener para quieren los sacaron. Luego de escuchar varios testimonios, la legisladora radical indicó que “muchas familias que accedieron a estos créditos con la esperanza de poder tener una vivienda se encontraron con una acumulación de deudas que no paraba de crecer”.

Autos

No solamente esta situación se dio con las viviendas sino también con los autos. Se estima que son más de 1 millón los damnificados por el ajuste de las cuotas por inflación y algunos debieron venderlos para seguir pagando la deuda. Incluso quienes accedieron a créditos para comprar sus autos hoy aluden sentirse afectados por la Ley de Emergencia Económica ya que “en el artículo 60 de la ley se habla de los créditos hipotecarios UVA y de los ‘planes de ahorro’, pero no hay planes de ahorro UVA, son créditos prendarios UVA o préstamos personales UVA, que no son lo mismo”.

“La realidad es que muchas familias sienten que soñaron en momentos equivocados y ahora necesitan al menos de la ayuda de un Estado que los escuche y entienda que ellos quieren pagar, que reclaman una renegociación y no una ejecución, donde pierden todo”, sentenció la diputada.