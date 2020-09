Bellatti: “La dicotomía entre salud y economía es falsa, debemos cuidar ambas”

La diputada socialista Rosana Bellatti participó en las últimas horas del sábado de una reunión con presidentes comunales e intendentes del departamento General López, donde se trató la dificultad enorme que significa la aplicación en todos los términos del Decreto provincial 944/20, que establece nuevas restricciones de actividades por el término de 14 días para frenar el avance del Covid-19 en la región. Junto a legisladores provinciales presentes, se resolvió por amplia mayoría elevar un petitorio al gobernador Omar Perotti para que revea las medidas impuestas que generan un verdadero perjuicio social y económico para las poblaciones, pero sin descuidar otras acciones que permitan atender la realidad sanitaria y el cuidado de las y los santafesinos.

Luego del encuentro virtual, que se extendió por más de dos horas, Bellatti dejó en claro su postura: “Entendemos que es falsa la dicotomía entre salud y economía, debemos cuidar ambas. La falta de acceso a bienes y servicios básicos para la vida también impacta negativamente en la salud. Creemos que hay que reforzar la concientización y prohibir momentáneamente los encuentros afectivos; hoy claramente se ha puesto en evidencia que el contagio se da principalmente en ellos”, expresó, instando a buscar otras salidas en pos de generar un cambio de paradigma y de mirada respecto al posible abordaje de esta pandemia.

Para la diputada, la medida tomada por el gobernador prohibiendo todo tipo de actividad no esencial atenta contra gran cantidad de familias que no pueden hacer frente a las necesidades básicas ni sostener sus emprendimientos. Al respecto señaló: “El retroceso de fase en General López fue una decisión apresurada e inconsulta. No supieron (o no quisieron) escuchar las realidades de cada región y localidad. Ni siquiera pensaron en las características peculiares de cada una, avanzaron en restricciones de espalda a lo que en los territorios le pedían a la máxima autoridad provincial. Sin lugar a dudas, es una medida legal pero no está legitimada por la ciudadanía”, aclaró.

En este sentido, sostuvo que el cierre de los Nodos y el fin de la descentralización del Gobierno que implementó el Frente Progresista en 12 años “ha alejado a los gestores de la realidad de cada territorio, sin una representación acertada de los que viene aconteciendo”.

Gestiones en salud

La diputada Rosana Bellatti se mostró a favor de trabajar la prevención y promoción del cuidado, reforzar los límites de horario y consultar a las localidades escuchando sus voces.

Respecto al sistema de salud, “creemos que hay medidas y decisiones que el gobernador debe tomar, entre ellas, es necesario que lidere el pedido al Gobierno Nacional para que cubra efectivamente las prestaciones del PAMI que hoy recaen sobre el sistema público provincial de salud. Desde la Nación no se ha aportado absolutamente nada para atender al grupo de mayor afectación, que son sus afiliados. En el mismo sentido debe responder la Provincia a través de IAPOS”, remarcó.

La legisladora detalló que los hospitales de Venado Tuerto, Firmat y Rufino podrán ampliar su capacidad de internación con la redistribución de pacientes internados en sala clínica y con sintomatologías leves, “y lo que es fundamental, la incorporación de personal médico y de enfermería. Por eso le estamos pidiendo al gobernador Perotti que agilice y revea la situación de las licencias otorgadas a las enfermeras que en el caso de Venado llegan a un 48% de ausentismo”, completó Bellatti.