Bellatti: “Es realmente lamentable la forma de gobernar a través de la billetera”

La diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social Rosana Bellatti criticó categóricamente la decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti de “castigar” a los municipios y comunas que autoricen actividades al aire libre o que no cumplan “en forma grave” con las normativas generales de esta fase de la cuarentena, quitándole la posibilidad de recibir los fondos correspondientes a la emergencia sanitaria. “Es realmente lamentable la forma de gobernar a través de la billetera”, expresó la legisladora.

“Amanecimos con un decreto, el 420, firmado lunes a última hora, donde Perotti condiciona la entrega de los fondos de emergencia Covid-19 a Municipios y Comunas si no se acatan en las localidades las decisiones y normativas adoptadas por la Provincia”, indicó la diputada oriunda de Venado Tuerto. Y añadió: “Estamos frente a una actitud muy propia del gobernador de castigar con la billetera. Lo vimos hace poco con la distribución arbitraria de del ATN que provenían de la Nación”.

Cabe recordar que en los últimos días fueron varias las comunas de la región (María Teresa, Melincué) que intentaron habilitar las actividades físicas en el espacio público y tuvieron que dar marcha atrás el llamado de atención desde la gobernación. De hecho en Wheelwright, el presidente comunal Benjamín Gianetti decidió seguir permitiendo las caminatas recreativas en su localidad, para lo cual elevó un petitorio de permiso, ahora luego de este decreto tendrá que volver a evaluar la situación.

De esta manera el gobierno firmó el decreto 420, en el que establece que a partir de ahora, los fondos que reciban en el marco de la emergencia sanitaria, van a estar supeditados al cumplimiento de todos los requisitos y hacer cumplir todas normas del aislamiento.

En resumen, si una comuna autoriza la hora de esparcimiento o no realiza el control de precios máximos, por ejemplo, es muy probable que no reciba más el dinero correspondiente a la ley de emergencia.

A través de este decreto, la provincia tiene la potestad de no girarle ese dinero. Vale recordar que al aprobarse la ley de necesidad pública, de los 15 mil millones de pesos autorizados, 3 mil millones son para municipios y comuna.

“Es lamentable porque, por un lado, la Provincia debe, como en el caso de Venado Tuerto el montaje de los Centros de Aislamiento que fueron armados de manera impecable sin aportes hasta el momento del Gobierno de Santa Fe. Y por otro porque realmente los intendentes y presidentes comunales están sobrepasados en su capacidad para establecer controles en todos los aspectos que la Provincia viene delegando, como los precios, el cumplimiento estricto de la cuarentena, el corte de pasto de las banquinas en las rutas, entre otros, costos que hasta el momento son absorbidos por los propios municipios y comunas”, exclamó Bellatti.

Asimismo consideró que “llevamos 60 días de cuarentena y es entendible que la gente tenga necesidad de salir, promoviendo y preponderando el cuidado. Amenazar a la gente de que si sale no se envían los fondos me parece realmente una patoteada. Necesitamos un gobernador que esté a la altura de las circunstancias y que no utilice partidas que le corresponden a las localidades, como una forma de extorsión”, sentenció.