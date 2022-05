Lewandowski: “Hablar de federalismo en la producción nacional no es solo una cuestión de números, es una cuestión esencialmente”

🔊 LEER NOTA



El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, participó del XVI Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que se lleva a cabo en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Participan, entre otros, el Secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el Interventor de la Administración General de Puertos, José Beni; el Presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk; y el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni.

En ese marco el senador nacional afirmó: “Para las provincias hablar de federalismo en la producción nacional, en promover nuestras economías regionales, no es solo una cuestión de números, es una cuestión esencialmente y por eso tiene que estar el Estado de modelo de país que queremos”.

En ese mismo sentido, Lewandowski exhortó a trabajar para “tener un modelo de país pensando en cómo fortalecemos a nuestras provincias para que la gente se quede en el lugar, para que nuestras economías regionales crezcan y para que potenciemos todo aquello que podamos exportar y lo que podamos sustituir”. “Y pensar que desde el Estado nosotros debemos defender no solamente el ingreso de divisas sino que nuestra gente tenga una forma de vida mejor y digna”, remarcó.

Además detalló: “Hace unos días atrás estuvimos con un grupo de senadores reunidos en Tucumán y nos planteaban un poco la historia de lo que fue esa provincia cuando cerraron los ingenios y empezó a haber una migración interna hacia las grandes ciudades y a los bolsones de pobreza que se conformaron en esas ciudades. También fuimos a una industria cítrica y nos hablaban de los limones y pregunté ‘¿Por dónde exportan los limones?’. Me respondieron que los sacan por Zárate y Campana. No tengo nada en contra de los puertos de Buenos Aires, pero no pueden ir tan lejos. Tenemos que tener una cámara de frío aquí en nuestra zona o quizás río arriba”.

“No nos puede pasar que en este lugar donde tenemos tantos puertos importantes, con tanta riqueza que sale por nuestra provincia, tengamos un 30 o un 35 por ciento de nuestra población viviendo en zonas de emergencias o en asentamientos precarios”, dijo y aseguró: “Esto tiene mucho que ver con el modelo productivo y me alegra escuchar a Ariel (Sujarchuk) cuando habla de la rapidez con que tenemos que sacar esto porque hoy hay un consenso general desde la política y hacia abajo para tener este modelo de país y estas vías navegables que queremos”.

Por último el senador nacional expresó: “No sé cuánto nos durará porque ya sabemos que no todos pensamos igual en Argentina y no todos queremos un modelo de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de las economías regionales. Por eso es muy importante que esto lo aceleremos, lo llevemos adelante, tengamos un modelo que quede en el tiempo y que no haya forma de volver hacia atrás porque estamos todos convencidos desde el consenso de que tenemos que llevarlo adelante”.