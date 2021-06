HBO Max llega a Argentina

HBO Max debuta hoy (martes 29) en Latinoamérica con una combinación de contenido original y grandes clásicos de marcas como HBO y Warner Bros. La plataforma de streaming llega a un mercado cada vez más poblado de propuestas audiovisuales. Sin embargo, Luis Durán, gerente general de la compañía para la región, ve “espacio de sobra” para un catálogo potente como el que prometen. “Creo que hay espacio de sobra para un jugador nuevo con un catálogo como el nuestro”, dijo con seguridad el ejecutivo catalán en entrevista con Télam.

El desembarco de HBO Max en Argentina y el resto de Latinoamérica será una apuesta no exploratoria, sino que buscará disputar el segmento que lidera Netflix y que ocupan también gigantes como Disney+ y Amazon Prime. Para esto pondrán en práctica una estrategia comercial agresiva —con un plan HD 4K de 529 pesos por mes y otro más económico para dispositivos móviles por 359, además de grandes descuentos por medio de marcas como Mercado Libre— y tentarán con cerca de 15.000 horas de producciones de todo tipo.

La plataforma albergará a marcas como HBO, los estudios Warner, DC, Cartoon Network, TNT, TBS, Adult Swim y Space, entre otras; e impulsará decenas de títulos especialmente creados para la marca. Desde su lanzamiento contará con títulos como “The Flight Attendant”, protagonizada por Kaley Cuoco; la serie de ciencia ficción “Raised by Wolves”, producida por Ridley Scott; lo nuevo de “Rick and Morty”, el esperado especial de “Friends” o la versión de Zack Snyder de “La Liga de la Justicia”. Además, la división latinoamericana, que dirige el argentino Tomás Yankelevich, anunció que prepara más de 100 producciones generadas en la región para los próximos años. Para Argentina ya están en distintas etapas de desarrollo “Días de gallos”, serie sobre el universo del hip hop y las batallas de freestyle; la serie documental “Bilardo, el doctor del fútbol”, y la ficción “María Marta: el crimen del country”, sobre el caso García Belsunce.

“Yo creo que ha habido una revolución en esta industria, las cosas han cambiado en muy poco tiempo”, dijo Luis Durán con respecto al streaming. “Pero al final del día la demanda de entretenimiento es infinita prácticamente, y si la oferta es abundante eso es bueno para el consumidor”, afirmó. “Lo que nos queda claro es que hoy en día hay millones y millones de hogares en Latinoamérica que no están disfrutando de servicios de streaming de calidad, todavía hay mucha gente que está en piratería, mucha gente que ni siquiera tiene los medios para poder disfrutarlo, y ahí es donde nosotros estamos yendo”, explicó.

En la Argentina la piratería es una práctica arraigada culturalmente, pero Durán cree que “ese fenómeno que va a ir desapareciendo progresivamente a medida que mejore la oferta de streaming, tanto en la experiencia del usuario como en la calidad de contenido. Al final no es una experiencia divertida meterte en un sitio, darle 50 clicks y no saber qué es lo que vas acabar viendo. Creo que es un fenómeno que va a ir desapareciendo de manera natural, no por factores externos sino simplemente porque nosotros se lo pongamos bien fácil al consumidor y seamos superiores”, opinó.

Para el ejecutivo, el punto fuerte de HBO Max, lo que lo destaca de sus competidores, “es la calidad del contenido, que no deja a nadie indiferente, es de alta calidad y alta intensidad. Por otro lado, en lo que sería la estrategia comercial, hemos visto una oportunidad de diferenciación muy grande. Cuando ves los precios que hay en los streamings en Latinoamérica, podés decir que es un servicio relativamente exclusivo, y nosotros apuntamos a ser un servicio para todos, que nos permite llegar a un sector demográfico que no estaba bien servido”, apuntó.

La billetera tiene un límite

Las propuestas de plataformas de streaming crecen a un ritmo acelerado, pero la billetera del espectador tiene un límite. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? “La industria del entretenimiento y del video en concreto se remonta a muchos años, y siempre ha sido muy rica en cuento a jugadores, y eso quizás sea parte del éxito”, respondió Durán. “Lo que está cambiando hoy es el método de distribución, y creo que eso no cambia fundamentalmente la industria sino que la hace evolucionar. En cuando a la cantidad de plataformas, pienso que dentro de unos parámetros y un balance la consolidación de ciertos jugadores es positiva. Que el consumidor tenga que pagar por 15 servicios para poder ver todo lo que quiere ver no tiene sentido. Yo creo que con el tiempo vamos a ver en Latinoamérica a tres grandes jugadores que concentran muchísimos usuarios, y esa escala nos va a llevar a tener un negocio sostenible”, concluyó.