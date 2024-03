Javkin: Argentina está tomando el problema de Rosario como lo que es, un problema de toda la Argentina

El intendente Pablo Javkin participó este viernes 15 de marzo junto al gobernador Maximilano Pullaro y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, del acto de presentación de más de 80 móviles policiales aportados por el gobierno bonaerense con el propósito de reforzar los operativos de seguridad en la ciudad.

El encuentro se produjo en avenida Belgrano, frente al Anfiteatro, donde se apostaron los más de 80 vehículos que la provincia vecina ofreció al gobierno de Santa Fe en el marco de la complicada coyuntura que enfrenta la ciudad en materia de seguridad pública. «Es un aporte mayor en términos de presencia policial, pero también es un gesto muy importante, que la Argentina está tomando el problema de Rosario como lo que es, un problema de toda la Argentina», afirmó el intendente luego de recibir junto a funcionarios y autoridades de distintas fuerzas a los agentes y camionetas que se suman al patrullaje local.

Javkin valoró que este acontecimiento significa «un paso adelante en el hecho de que gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno de la Provincia de Buenos Aires generan una acción conjunta para Rosario. Creo que ése es el camino. Acá no hay debate político, no hay posibilidad de grieta, hay solamente posibilidad de accionar en la calle, cuidando la vida de nuestra gente».

El intendente también señaló que este aporte de los bonaerenses se suma a la ayuda de toda la Argentina «como lo hicieron los gobernadores, como lo hicieron ayer los intendentes de las ciudades más grandes de la Argentina, solidarizándose con Rosario y aportándole a lo que sucede en Rosario todos los recursos que tengamos que tener».

Por otra parte, Javkin aclaró que este operativo no es un «desembarco» sino un aporte de recursos a las medidas que se vienen llevando a cabo desde el Comité de Crisis conformado entre Provincia, Nación, el municipio y el Ministerio Público de la Acusación. «La clave de esto es lo que decimos siempre, muchas cosas todo el tiempo al mismo tiempo. Si esto es esporádico, no va a dar resultado. Si esto lo sostenemos en el tiempo con una acción coordinada, no tengan duda de que los resultados van a ser diferentes».