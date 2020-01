Villa Cañás: Se implementarán controles de alcoholemia mediante campaña de prevención

Las personas que consumen alcohol y luego deciden conducir un vehículo, no solo ponen en riesgo su vida sino también la de los demás. Por eso es recomendable que si consume, no maneje. O en su defecto designe a alguien que no haya bebido para que lo haga.

Teniendo en cuenta los riesgos viales que esto conlleva, desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañas se dispuso realizar una fuerte campaña de prevención, con la implementación de controles de alcoholemia y de tránsito en distintos puntos de la ciudad, sobre todo los fines de semana.

A sí mismo, en caso de que haya una denuncia por parte de vecinos o que personal de la Patrulla Urbana, del Centro de Monitoreo o Policía detecten algún inconveniente durante la semana, también se procederá a realizar el control correspondiente.

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado.

Los valores tolerados son 0.5 g/l para conductores de vehículos; 0.2 g/l para motociclistas y 0 para profesionales y principiantes.

“Sabemos que cuando se toma alcohol y se maneja, los riesgos de accidentes viales son muy altos, por eso con los controles de alcoholemia tenemos un claro y único objetivo que es prevenir y cuidar a todos los ciudadanos”, manifestó la secretaria de Gobierno, Tamara Andreani.