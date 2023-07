Villa Cañás: El 16 de Julio ganó el sentido común

🔊 LEER NOTA



Por Rogelio A. González. Una semana después y en retrospectiva tenemos ganadores y vencidos, y al mismo tiempo una proyección que marcará los próximos cuatro años en nuestra querida ciudad y provincia.

Otro acto eleccionario se realizó con normalidad, aires de cambio llegan a la gestión de la provincia y Villa Cañás, junto a todo el Departamento General López, tiene la oportunidad histórica de contar con un candidato a gobernador como lo es Maximiliano Pullaro, surgido desde “nuestras calles”, desde el denominado Grupo Cañás, que trabajó con visión de futuro desde el 2007 y fue sorteando obstáculos, pero siempre con un proceso de aprendizaje, diálogo y preparación. Dicho por él mismo, hubo un responsable que acompañó cada instancia y él es, ni más ni menos que nuestro intendente Norberto Gizzi, quien dijo: “Es un orgullo para el pueblo cañaseño, que un amigo, que tocó timbre puerta a puerta allá por el 2011, se convierta en gobernador”, para que la transformación de nuestra querida Villa continué sin pausa y con un pujante desarrollo, con la promesa de renovación que impulsa la juventud, de la mano de Guillermo Gallo como futuro concejal.

Hablamos de aprendizajes, y ello es posible cuando hay humildad; es cuando no se permite que la soberbia exista y que ella guione los fervientes discursos; es cuando se tiene una gestión que se puede mostrar y la gente, lo sabe y ve. Es por esto mismo, que una gestión no tiene una fecha de vencimiento, porque los tiempos que la misma conlleva, no suelen ser los más rápidos como lo deseamos, y es lo que explica el porqué de la renovación del mandato de Norberto Gizzi, de que era necesario seguir y de no dejar todo a mitad de camino, cuando después de tanto esfuerzo, pandemia de por medio, se logró avanzar tanto.

Presente en el comité de la UCR de Villa Cañás para hacer esta crónica, este periodista pudo constatar ese cambio de clima que hacía mención. Siempre cuando se tiene la oportunidad de observar de cerca a las personas, las miro a los ojos, y a través de un apretón de manos o un abrazo, se puede decodificar la sinceridad o no, con la cual se muestran y presentan. Y este domingo de elecciones PASO, no fue la excepción, se pudo ver mucha emoción y felicidad; de quienes tienen ya la experiencia y de los que se proyectan para una futura renovación; y que este grupo humano, son personas de bien.

“Nosotros no tenemos que salir a agraviar a nadie”

Así lo expresó el intendente Norberto Gizzi en su alocución de agradecimiento ante los presentes en el marco de los festejos por los resultados obtenidos tras finalizar el escrutinio provisorio, y que lo postula como candidato para un nuevo período, luego de una interna virulenta y verborrágica, por parte del concejal Lisandro Vaccaro que quedó nuevamente rezagado, por segunda vez, en su caprichosa obstinación de ser intendente de la ciudad. Se demostró que “no todo vale”, y como lo dijera Vanesa Molina, en el voto se vió reflejado el cariño de la gente; y dicho en las palabras de Ayelen González, ganó el amor y la unión.

Ni Capitanich ni Insfrán

“Creanme, que aprendí muchísimo, primero como concejal y luego como presidente del Concejo, soy un agradecido con Meya Rovea y Alberto Romagnoli, con todos los que me acompañan en el gabinete, y con esta nueva generación que tengo a la par, y espero que en los próximos cuatros años se preparen igual o mejor como lo venimos haciendo, tengan la plena seguridad que va a ser así, que vamos a seguir trabajando, para que volvamos a tener la gestión otra vez más”, se expresaba Norberto Gizzi visiblemente emocionado en su discurso ante los presentes en el comité el domingo 16 de Julio.

“Nosotros jamás hemos cerrado el diálogo, siempre hemos tenido una municipalidad de puertas abiertas, atendemos a toda la gente, en cada una de las secretarías y direcciones, hay un equipo de trabajo, no pasa por una sola persona, cada uno ha cumplido excelente su función y a pesar de la pandemia, donde hemos perdido a 57 personas, con 57 familias destruidas, lo hemos superado”, continuó Gizzi en su alocución.

“El cierre de lista, el boca a boca, eso significó muchísimo para todos nosotros, estoy emocionado, creanme que vamos a seguir en la misma línea, la misma línea de conducción, vamos a hacer más apertura, hay gente joven, hay gente nueva”, dijo con énfasis Gizzi.

“La política es apasionante, pero cuando la política es sana, honesta, en una ciudad como Villa Cañás en la que nos conocemos todos, ¿de qué sirve que nos ensucien a nosotros? Yo en lo público, agacho la cabeza, he aprendido a escuchar, pero a veces descargo en lo privado, por eso quiero agradecer a toda mi familia…”

“Gracias a todos los chicos que fueron precandidatos, hoy tenemos candidatos a concejales. Es un orgullo para mi realmente, tuve un respaldo extraordinario en ellos, porque si a mi me tildaban de veterano por ir a un cuarto período y tantas cosas más, bueno, acá están los jóvenes, para poder seguir y proyectar el futuro”, puntualizó el candidato a intendente.

No pudo con su genio y habló con Maxi

Avanzaba la noche y la expectativa fue in crescendo y como es ya conocida su ansiedad, Gizzi no aguantó más, entonces llamó a Tito Vergé que estaba en Rosario junto a Pullaro, diciéndole que: “Vemos que Maxi está muy bien… Pasame con él, le dije, pasa por arriba a todos (sic)”. Estaba como a 60 metros y rodeado con Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, más todos los que fueron desde Buenos Aires. Entonces finalmente Maxi Pullaro lo atendió diciéndole… “Hola amigo, gracias por todo, hacele llegar un fuerte abrazo a todos los amigos, y sabes que los quiero mucho”.

“La rompemos como dijo Fito y la rompimos”

Sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas que tuvo esta elección fue la decisión de Tito Gizzi de sumar nueva gente, en primer lugar desde lo humano, y la gran promesa fue la elección de Guillermo Gallo como precandidato a primer concejal. Luego de las palabras de Gizzi, el ahora candidato a concejal, manifestó: “es emocionante ver los resultados que obtuvimos, de mi parte estoy más que contento, es un montón de sensaciones en el cuerpo, nostalgias, recuerdos de una carrera, hace 10 años que estoy acá adentro, y ver estos logros, me conformo, porque cuando la gente acompaña de esta manera, quiere decir que las cosas se hicieron bien, los logros no fueron solos, fue una lista que la hicimos entre todos, con una calidad humana terrible. Como decía Tito, hay que demostrar con los hechos, y menos palabras, ese va a ser nuestro lema, desde mañana vamos a demostrarles que somos mejores personas, desde mañana vamos a estar abiertos a escuchar, como todos saben vamos a tener que conformar la misma lista para el 10 de septiembre, y acá vamos a estar, abiertos al diálogo, para escucharlos, y ver cuales son sus propuestas.” Prosiguiendo… “Creo que el resultado, en lo personal, encabezando la lista, lo esperábamos en cierta manera, pero creo que hoy los aplausos se los tiene que llevar Mariana, que logramos que entre como segunda candidata…”

A su turno Mariana Molina, dijo: “Acá hay corazón de verdad, y eso es lo que yo valoro en un ser humano, desde acá hasta el último de mis días, cuando hay respeto, atrás de cada ser humano, las cosas se pueden lograr, se puede dialogar, se puede hacer y cambiar, pero cuando el respeto no existe, sinceramente ahí no te podes sentar ni a dialogar.”

Luego de haber sido tentado en el 2019 para una candidatura, este año decidió aceptar la invitación de Tito Gizzi para conformar la lista a concejales. Hoy con 33 años, Federico “Teto” Cabrer, que no puede ocultar su timidez, se sinceró: “después de haber pasado todas estas semanas con ustedes, y hoy festejando, me enorgullece haber tomado la decisión de acompañar, quiero decirles que me hicieron feliz, y al verlos tan felices, porque ustedes son más fanáticos que yo, eso me duplica la felicidad, gracias a todos por eso”.

El “el gurú de la suerte” del grupo fue sin dudas Cristian “Fito” Antonioli, siempre con mucha energía, y “Pum” para arriba, como lo catalogara Mariana Molina. Pese a su “vértigo a las alturas” se subió a una silla y el locutor nacional de Villa Cañás le dijo a los presentes: “simplemente quiero agradecerles a todos, hasta que no estás en este lugar, no te das cuenta de la calidad humana de la gente que rodea a este espacio, y eso es mérito de la gente que lo conforma, del primero al último es lo mismo, somos todos, por eso creo, que gran parte del triunfo de Maxi Pullaro, viene de la UCR de Villa Cañás”.

Hay una historia: Las anécdotas del Grupo Cañás

Un párrafo aparte fue la narración de Norberto Gizzi sobre los comienzos en la política por parte de Maximiliano Pullaro.

Gizzi le contaba a los presentes: “Maxi tiene una visión de futuro y mira más allá siempre. Cuando Maxi no era nada en el 2007, nos tocó perder la intendencia, fue durísimo, me acuerdo que un día con Maxi en Rosario íbamos caminando por la peatonal, y me dice: “Tito vos pensá en positivo, de acá a 4 años, ustedes van a volver a ganar la intendencia”. Y fue así, en el 2011 ganamos la intendencia y él era simplemente presidente de la departamental”, que a su vez consiguió ser diputado provincial.

Con sinceridad Gizzi recordó además lo que le había dicho Pullaro en esa caminata rosarina: “Tito tenemos que pensar en hacer fuerte el Departamento General López”, la mejor manera en ese momento era pensar en Carlos Torres, que era intendente de Firmat, y también había que pensar en Lisandro Enrico, para hacerlo fuerte, para que una vez por todas el sur de la provincia represente el gobierno de la provincia, Pullaro en el 2011, ya pensaba en el gobierno de la provincia.”

Y así fue que se conformó el Grupo Cañás. “De acá salió Maxi y eso lo tiene bien claro, y lo dice en todos lados, hasta los peronistas que me han venido a visitar a la intendencia, cuando hablan de Maxi Pullaro, hablaban del Grupo Cañás”, enfatizó Gizzi.

“Cuando fue diputado, todos sabemos cómo estaba el narcotráfico acá en Villa Cañás, y le dijimos Maxi, acá hay que hacer algo… Había temor por parte de la gente y quería que se hiciera algo, y Maxi lo hizo”, recordó Gizzi.

“Maxi como diputado, no tenía ninguna orientación de lo que iba a ser de su futuro, entonces le vio la veta al tema del narcotráfico, por eso aceptó a ser Ministro de Seguridad”, agregó Gizzi.

Y prosiguió: “Hoy lo quieren ensuciar con Druetta, que fue quién lo metió preso a Ascaini, por 7 u 8 años, pero nadie sabe que Druetta, en el 2007 y 2008 tenía una causa, Maxi aún no era nada, sin embargo lo quisieron incluir, principalmente la Losada, que lo quería embarcar en esta situación, donde Maxi no tenía nada que ver.”

“Como Ministro de Seguridad de la Provincia por 4 años, los peronistas lo investigaron por todos lados, creanme que no le encontraron absolutamente nada, sino estaría en las primeras páginas, absolutamente nada, todo de 10, ningún acto de corrupción, al contrario, hoy toda la policía lo votaron”.

“En esos 4 años, y ustedes saben bien que metió preso a Los Monos, a los Albarado, a los Funes, a un montón, y es fácil ahora ensuciarlo como lo ensució la Losada, diciendo que ella no tranza con los narcotraficantes, que ella es pura… Seguramente Maxi va hablar con ella, porque es político el tema. Ella viene como periodista, sabemos que hay muchos intereses detrás de todo esto, que le hacen decir esas cosas, pero tenemos que estar orgullosos, que tenemos una persona formada políticamente, una persona con diálogo, y capacitado para ser el gobernador de la provincia de Santa Fe.”

“No es gratuito por todo lo que ha pasado, porque ha corrido el riesgo de que le maten a uno de sus hijos, pero usemos el sentido común, como decía la Losada, ya que ella no lo ha usado.”

“Quería que lo escucharan, para saber quien es Maximiliano Pullaro, que salió del Grupo Cañás. Es un orgullo para todos los cañaseños, tengan la plena seguridad, que si mañana le decimos, Maxi tenes que estar en Villa Cañás, Maxi estará en Villa Cañás. Por eso tenemos que apoyarlo ahora más que nunca”, finalizó Norberto Gizzi.