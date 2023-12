Villa Cañás: Crónica de un Deshonorable Concejo Delirante

Por Rogelio A. González

A 40 años de la restauración democrática en el País, la ciudad de Villa Cañás tuvo nuevamente un hecho lamentable y vergonzoso durante la sesión del Honorable Concejo Municipal en la asunción de autoridades llevada a cabo en el Centro Cultural el sábado 9 de diciembre de 2023.

Todo transcurrió «normal» durante la jura de los nuevos concejales electos, aunque de arranque, ya se había visto una sobre actuación de la concejal Marisa Sanchez ejerciendo la presidencia provisoria, con una alocución de sesgo duro y rígido que anticiparía los actos decadentes que dejaría atónitos a los presentes.

Luego que juraron los tres nuevos concejales se tenía que someter a votación la moción del concejal Guillermo Gallo en la que proponía como presidente del cuerpo a la concejal Ana Sarbach, pero el concejal Lisandro Vaccaro pidió la palabra para hacer una contra propuesta pese a que ya se había llegado a un acuerdo en la sesión preliminar. Esa contraofensiva, digna de un mal perdedor, fue la de postular a la presidencia a la concejal Melina Mori interpretando el reglamento interno con una clara intención política de pretender un poder que el voto popular no les dió.

Se sometió a votación y con asombro, los presentes vimos el ridículo voto empatado, cada sector votaba afirmativamente para su propuesta pero el espectáculo ya había tomado una temperatura inusual.

La forma de resolver este entrevero es respaldarse en el reglamento que dice: «la presidencia le corresponde al concejal del mismo signo político que el intendente electo», pero he aquí la libre interpretación que Vaccaro le dió para exigir que ese lugar le correspondía a su colega Mori por haber ingresado por el frente electoral Unidos para Cambiar Santa Fe, y aquí está la cuestión, el reglamento se refiere al mismo signo político del intendente, por ende debería ser el de la Unión Cívica Radical.

Lo que continuó fue un papelón, con acusaciones de un lado y del otro, si una concejal estaba afiliada al partido o no, si el frente electoral es el partido o no del intendente, tan alocado fue el ping pong que Vaccaro realizó un berrinche mirando al intendente reclamandole en la cara, delante de todos, que en el gabinete no había ningún cargo del PRO, pero al increparlo se delató y evidenció la verdadera motivación política y personal que escondía la postulación de Mori, que en su breve participación se mostró autoritaria, con aires de soberbia o como dicen los jóvenes, «se la re voló», no autorizando la moción que pedía Gallo de un cuarto intermedio y de pretender la continuidad del acto con total normalidad como si nada hubiera pasado, gritando más de una vez de que se respetara la ley (sic)…

Ya a esta altura, cuarto intermedio mediante, ya estaba lejos que la fiesta democrática continuara, del estupor, los músicos que iban a actuar, levantaron sus instrumentos y se fueron. Un reconocido gremialista no salía de su asombro, tras la vergüenza ajena vivida, diciéndo que ni en la discusión por paritarias se llegó a tanto como lo ocurrido en la sesión del Concejo.

La espera se hizo demasiado larga, sin ponerse de acuerdo, los concejales seguían en su «cuarto intermedio», la gente comenzaba a irse, la incomodidad de los diputados provinciales e invitados especiales ya no se disimulaba y en consecuencia, las autoridades municipales decidieron que el acto debía continuar con la jura del intendente Norberto Gizzi ante escribano público, como se puede ver en nota a parte.

La pregunta es… ¿Qué intencionalidad personal encubierta en lo político tienen Lisandro Vaccaro y sus secuaces? La de no perder notoriedad, posiblemente, pero la que sin dudas deja más certezas es la de obtener la presidencia del Concejo para volver a ponerle el palo en la rueda al ejecutivo, para cajonearle proyectos como ya han hecho, porque cuándo en las votaciones se da un empate, quién desempata es el presidente del Concejo porque su voto cuenta como doble.

La paz democrática en que debió desenvolverse la asunción de autoridades municipales en la tranquila ciudad cañaseña fue corrompida por la ambición y ostentación por un grupo de personas con cada vez menos validez de representación y aceptación. El PRO pasó vergüenza de la mano de estos dirigentes y referentes, por suerte la mayoría no es así, sobrados ejemplos hay, pero el más claro es el que se vivirá hoy en el gobierno provincial de la mano de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia.

Ojalá las autoridades partidarias tomen medidas ejemplificadoras, porque no todo es lo mismo. La política debe ser empática y altruista un lugar para aportar soluciones a la sociedad, y no para que unos mediocres, «inspectores de zócalos», pretendan llamar la atención con fines personales para construir su poder.

La sociedad votó por el Cambio, en consecuencia que se respete la decisión popular y quien deba dar el paso al costado lo haga si algo de dignidad aún les queda.

¡Nunca más!