Villa Cañás: Controlando lo descontrolado

Editorial por Rogelio A. González

“Si no resolvemos los pequeños problemas, a los grandes problemas no los solucionamos más”… Con estas palabras terminaba la obra de teatro «Imagen de Radio» escrita y dirigida por quién les habla, que fue presentada en la inauguración del Centro Cultural Municipal en Julio de 1991.

En un contexto muy distinto o similar, según cómo se lo mire, vemos ciertas acciones, algunas con consenso y otras no tanto, que en los últimos días las redes de nuestro medio se hicieron caja de resonancia o consuelo a los reclamos de la sociedad.

Por un lado, esta la ordenanza que expresa la prohibición de venta de bebidas alcohólicas después de las 0 hs. La intención puede verse como buena, porque busca evitar que las personas conduzcan sus vehículos con indices no permitidos de alcoholemia (presencia de alcohol en sangre por el consumo de bebidas alcohólicas). Pero al mismo tiempo es mala, porque afecta a los comerciantes, que en el contexto actual de crisis, extienden sus horarios de atención para tratar de «salvar el día» con las ventas de bebidas alcohólicas. Lo muy curioso es que al mismo tiempo el municipio, para generar eventos sociales y culturales, fomenta el «Patio Cañaseño», donde uno de sus principales atractivos es precisamente el patio cervecero y de comidas, lo que puede ser visto o interpretado como «borrar con el codo lo que se escribió con la mano». La pregunta es, ¿habrá controles de tránsito y alcoholemia al terminar el evento?

Por otra parte, es habitual que la sociedad celebre la aplicación de controles. Es una medida de última instancia cuando la educación no llegó para hacerle entender a quién está ejerciendo una contravención, que hay un ente de contralor que busca evitar males mayores, llámese como ser la policía, inspectores o el propio municipio. Pero aquí surge el reclamo que se controla donde no pasa nada, o paga justo por pecador, o en calles y avenidas donde debería haber más control, como en horario nocturno de los viernes y sábados, (este mismo control brilla por su ausencia).

¿Cúal es el equilibrio para controlar lo descontrolado? Responsabilidad y educación, sentido común, «vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro», y miles más…

Bienvenidos los debates: es lo que nutre nuestra vida democrática, pero esos debates deben ser convocados y abiertos ante toda la sociedad, desde pequeñas comisiones barriales/vecinales para conocer las problemáticas menores, desde las instituciones sociales, culturales o comerciales con convocatorias a la participación ciudadana y/o presupuesto comunitario; porque despotricar en una red social no conlleva a solucionar nada, «las palabras se las lleva el viento», y mucho más en una red social, porque las mismas no son leídas o escuchadas por las autoridades o personas que pueden cambiar a tiempo alguna decisión con o sin consenso. Todo implica participación, compromiso y apertura con libertad de opiniones. Si esto no ocurre, seguimos todos dentro de la rueda giratoria como los hámsters, corriendo sin llegar a ningún lado.

Saludos y hasta la próxima.