Villa Cañás: Ciega, sordo y muda (los tres monitos del PRO)

Por Rogelio A. González

Toda crónica tiene un desenlace: Es por ello que desde este editorial vamos a intentar deshacer el nudo central de la historia que la presidencia del Concejo Municipal tiene. Muy lejos de representar una victoria, es una derrota que denota bajeza; del ridículo y el papelón no se vuelve con más legitimidad, por el contrario, quedaron expuestas todas las miserias: la soberbia, el cinismo y el capricho.

Los sedientos de poder no escuchan la razón, la desobedecen… Es por ello, que la mejor imagen que podría representar a los tres Concejales del PRO, son los tres monos (zaru en japonés), cuyos nombres son — Mizaru (見猿), Kikazaru (聞か猿), Iwazaru (言わ猿)— que significan «no ver, no oír, no decir», o Ciego, sordo y mudo.

Según fuentes confiables pudimos acceder a la información que importantes y máximas autoridades del PRO se contactaron con Vaccaro y Mori para que desistan de su postura, pero estos se negaron rotundamente, desobedeciendo a sus más altos dirigentes con funciones en el gobierno provincial.

No es un mal menor desoír un consejo y recomendación de un superior, y que por capricho personal/político no dar el brazo a torcer… Pero ante tanta bajeza, por suerte hay una grandeza que construye cosas más importantes desde otros espacios.

Aclarado esto, se avanzó con la estratégica jugada de ajedrez, el bloque oficialista se presentó a la sesión Nº 641 sin aires de confrontación, y la presidencia del Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás recayó finalmente en la figura de la Concejal Sandra Melina Mori.

Por una simple cuestión interpretativa, el oficialismo demostró grandeza por el bien común y la necesidad de darle las herramientas de gobernabilidad al ejecutivo que necesita de ordenanzas claves a esta altura del año, cuando las sesiones ordinarias llegan a su fin. De haber continuado con este conflicto sin sentido por la vía legal, habría sido perjudicial para la sociedad en su conjunto, y el Concejo no habría sesionado hasta el mes de marzo 2024. El sentido común prefiere lo razonable.

Queda demostrado que ante la racionalidad ganó el capricho. El capricho, es un deseo enfermizo en donde quien lo padece, no reflexiona. Por eso no hay que festejar una falsa victoria. ¿Por qué?

Pues bien, porque he aquí, los que se sienten victoriosos cayeron en su propia trampa. La Concejal Mori, al asumir la presidencia por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, debe responder al mandato de voto que baja desde el intendente. Dicho de otra manera, el HCM ahora quedó conformado por 4 concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe y 2 de Juntos por el Cambio, acorde a la cuestión interpretativa que le dio el concejal Vaccaro en la sesión Nº 640 realizada en el Centro Cultural el sábado pasado, cuando asumieron las autoridades municipales.

De esta manera, Mori queda obligada de forma expresa a acompañar con su voto al bloque que pertenece y por el cual fue electa, cuyo jefe es Guillermo Gallo. Al ser la presidenta, se sumaría un voto extra en caso de ser necesario. De no oficiar de esta manera, y si Mori se muestra y actúa de forma opositora, deberá conformar un «Unibloque», pero automáticamente pierde total validez su presidencia del HCM.

Un caso aparte. Siempre hay y habrá «trolls» defendiendo lo indefendible, que su opinión es la única verdad. Son los que agitan la grieta cañaseña, los que tratan de dinosaurio al intendente, y son los mismos que después reclaman alguna secretaría municipal. Son mudos sin representación, sordos porque no escuchan a sus máximos dirigentes y ciegos porque no perciben la realidad.

La pregunta es… ¿Tanta desesperación se tenía porque se apagan las luces y los micrófonos? La soberbia respondió que sí: “Algo debo hacer, es mi última carta”. Y el cinismo la acompañó. Pero la jugada final fue perdedora.

Estas actitudes más pronto que lejanas, traerán sus consecuencias. La presidencia del HCM no es un cheque en blanco. Por el contrario, de ahora en más es el blanco de todas las miradas. ¿Estarán a la altura? Eso está por verse. Si algo nos ha enseñado la vida es que la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces.

PD1: Villa Cañás, único lugar en el mundo, en donde te hacen un sello de goma, en menos de 24 hs. La presidente del HCM, publicó esta mañana un comunicado de prensa con su firma y sello con el cargo. (Eso quiere decir que hace ya una semana ambicionaba ser presidente del Concejo y mandó a hacer el sello) ¿Sospechoso, no?

PD2: Después de tantos escollos y altibajos, Lisandro Vaccaro dejaría el cargo de concejal para irse a trabajar como Asistente Técnico en el gobierno de la provincia. Tras su pedido de licencia, asumirá en su reemplazo Guillermo Poli o Carolina Rodríguez (a confirmar).