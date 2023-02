Vidal en Venado Tuerto: Hicimos autocrítica para estar listos para gobernar desde el 10 de diciembre

🔊 LEER NOTA



“Me gustaría ser presidenta, pero también digo que no pongo el carro delante del caballo, que lo más importante no es lo que va a pasar con María Eugenia Vidal este año sino lo que va a pasar con Argentina”, declaró la diputada nacional y exgobernadora bonaerense en su visita a Venado Tuerto. Vidal fue recibida en la Municipalidad por el intendente Leonel Chiarella, compartiendo la mesa de la conferencia de prensa junto a la concejala Verónica Ruiz y el presidente del PRO Santa Fe, Cristian Cunha.

La referente de Juntos por el Cambio expuso su ambición de disputar la interna en busca de la presidencia, “porque no hay margen de improvisación”, sosteniendo un constante recorrido por todo el país, que viene llevando adelante desde el año pasado. De hecho, hoy estuvo previamente en Rosario y luego de sostener su agenda en la ciudad se dirigió a Rufino y Sancti Spíritu.

Vidal puso de relieve que en esta provincia “están los que pelean de verdad y de manera valiente contra el narcotráfico, como hace el intendente junto a su equipo. Con el narcotráfico no hay un lugar en el medio, o estas en contra o sos cómplice. Y en esta ciudad el intendente decidió no ser cómplice, haciendo algo que yo hacía como gobernadora, que es ofrecer mi nombre a vecinos que tenían miedo de denunciar para que no se expongan a las represalias”, resaltó.

En tal sentido, alertó que cuando el narcotráfico “llega a ciudades como Venado Tuerto altera la vida de las familias, pone en riesgo a los hijos y genera más inseguridad. Donde hay más narcotráfico hay más violencia, más delitos, más homicidios y la gente vive peor”.

Autocrítica y experiencia

María Eugenia Vidal destacó que Juntos por el Cambio “es la coalición con más historia desde el regreso de la democracia, con ocho años de experiencia, y eso se mantiene más allá de quién gane la PASO, porque el ganador tendrá el acompañamiento de todos los demás”. Además aseguró que “venimos a transformar lo que está pendiente, para que los argentinos recuperen la certeza que perdieron en los últimos tres años, en lo económico, la paz social, la inseguridad y lo educativo. Tenemos que devolverle todo eso a la Argentina a partir del 10 de diciembre”.

En esta nueva etapa del frente, la exgobernadora aseguró que “tenemos que renovarnos”, reivindicando que “hay muchas cosas buenas que se hicieron en los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio, hoy estamos en una situación mucho peor en obras en rutas y narcotráfico, Santa Fe ha sufrido un deterioro en los últimos tres años por un gobierno nacional y provincial que le dio la espalda a este problema y así el narcotráfico avanza”.

No obstante, reconoció que la gestión de Mauricio Macri no aportó soluciones en economía: “Nosotros hicimos autocrítica y hay que tener capacidad para aprender de los errores, porque la política en general no pide disculpas ni dice me equivoqué, y nosotros tuvimos errores cuando gobernamos. Y atravesamos la autocrítica para estar listos a partir del 10 de diciembre”.

Acercamiento

A su turno, el intendente Chiarella valoró la presencia de María Eugenia Vidal en la ciudad, destacando que “es una persona que ha demostrado tener el coraje y llevó la experiencia de gobierno, y hoy está con la intención de conocer e interiorizarse sobre lo que venimos haciendo en la gestión en la ciudad y lo que es la experiencia de trabajo en el frente Primero Venado”.

En esa línea, consideró “importante” que dirigentes de su relevancia “se acerquen a nuestra ciudad para respaldar y conocer lo que pasa en el interior del país”.

Fuente: Venado 24