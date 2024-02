Venado Tuerto: Se realizó la primera apertura del año de los Buzones de la Vida

En la mañana de este jueves 22 de febrero, el intendente municipal Leonel Chiarella participó de la primera apertura del año de los Buzones de la Vida, que se realizó en la sala Intendente Antonio Garnier del Palacio Municipal. En esta oportunidad se hallaron 28 sobres con posibles denuncias.

De la actividad participaron la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha; los directores de Control Urbano, Fernando Salinas, y de Vecinales, Facundo Rebasti; el presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini; el Coordinador Regional de Seguridad Nahuel Pasquinelli; los concejales Verónica Ruiz, Micaela Meinero, Carlos Jordán y Guillermo Barbey; y el obispo de Venado Tuerto, Monseñor Han Lim Moon.

Una herramienta ciudadana

El intendente explicó que “para nosotros los Buzones de la Vida son una herramienta muy importante en la lucha contra el narcotráfico, esta herramienta que tiene como objetivo que los vecinos de la ciudad puedan denunciar de manera anónima puntos de venta de droga, y que nosotros como gobierno junto a las instituciones hagamos el traslado de esas denuncias al Juzgado Federal. Hacemos un seguimiento de cada una de las causas y sabemos que muchos de los allanamientos por venta de estupefacientes se realizaron como producto de denuncias de los Buzones”.

Con respecto a la Ley de Narcomenudeo que propuso el gobernador Maximiliano Pullaro, el mandatario manifestó que ayuda mucho, y adelantó que hoy se reunirá con el fiscal Matías Merlo para comenzar a trabajar en forma coordinada, “nosotros como municipio y como intendente he presentado varias denuncias en diferentes puntos de la ciudad, indicando direcciones, fotos y nombres de personas que están vendiendo drogas en Venado Tuerto, para que pueda aplicarse la Ley de Narcomenudeo o Microtráfico, vamos a seguir avanzando para terminar con estos bunker, estos kioscos de venta de drogas”, puntualizó.

Más adelante, aseguró que “vamos a seguir denunciando, las amenazas no nos amedrentan, no nos generan miedo, no nos hacen retroceder, sino todo lo contrario, cada vez más firmes porque a los delincuentes y a las bandas hay que tenerlos a rayas, hay que perseguirlos, seguirlos de cerca para que terminen en la cárcel”.

Desafíos

Asimismo, el intendente apuntó que terminar con la venta de droga y el narcotráfico es uno de los desafíos que se propusieron desde que comenzaron en la actividad política desde el Concejo, junto al entonces senador Lisandro Enrico, y que ahora continúan la senadora, Leticia Di Gregorio y el concejal, Juan Ignacio Pellegrini.

El mandatario también destacó la participación de los vecinos en denunciar y señaló que “los vecinos confían en los Buzones porque hay resultados, hay muchos de los allanamientos que se hicieron en virtud a esas denuncias”.

También, agradeció y destacó la labor del Juzgado Federal, su titular Aurelio Cuello Murúa y de todos los trabajadores de la fiscalía “porque son ellos quienes llevan adelante la investigación para los poseriores allanamientos y detenciones”, agregó.

Los lugares

Los Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP’s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).