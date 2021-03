Venado Tuerto: Lagna participó de una audiencia pública por una ley de Víctimas de Delito

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, participó de la segunda Audiencia Pública por una Ley de Víctimas del Delito, en la ciudad de Venado Tuerto, que fue organizada por el Observatorio de Víctimas del Delito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

La actividad se desarrolló en la sede del Colegio de Abogados de la III Circunscripción Judicial, y participaron legisladores, funcionarios del Poder Judicial, Colegios de Abogados y Magistrados y el titular del MPA, Jorge Baclini; y de manera virtual, representantes de entidades intermedias y personas interesadas en la temática.

Tras las palabras de bienvenida del presidente del CAVT, Alberto Turcato; los diputados Oscar Martínez y Pablo Farías, coordinador del Observatorio de Víctimas del Delito y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, respectivamente, dieron detalles de la actividad que se viene desarrollando en pos de generar una ley que establezca los mecanismos institucionales que garanticen desde el Estado los derechos humanos y la reparación integral de las víctimas de delitos, desde la representación legal, médica, psicológica y social.

En la oportunidad, Lagna indicó que “desde que asumí, hace pocos días, nos venimos reuniendo con los distintos sectores. En primer lugar hice un llamamiento al diálogo político porque la seguridad es un tema que merece ser tratado como una cuestión de Estado. Por mi parte estoy dispuesto a sentarnos con mis equipos técnicos a debatir con la Legislatura y los demás poderes del Estado”, aseguró el funcionario.

Recordando luego que, precisamente en la legislatura santafesina, “hay tres leyes que envió el Ejecutivo sobre las que queremos debatir y recibir los aportes que nos puedan brindar los legisladores. Es por eso que celebro que haya proyectos como los de Martínez y Farías que tienen como centro las víctimas, que son los mas desamparados ante un hecho lesivo o robo de bienes”, indicó el ministro.

En otro tramo, Lagna señaló que llevó a su cartera la experiencia que se aplicó exitosamente en Venado Tuerto, con la Dirección de Atención a las Víctimas, en la que trabajaba un equipo constituido por abogado, asistente social y psicólogo: “Vemos que hay muchas agencias que trabajan con las víctimas pero en forma desordenada, en consecuencia me parece positivo que se determine un protocolo de atención de forma tal que no se revictimice a quien sufre el flagelo de un delito. Esto sin desconocer que las leyes no deben estratificarse y deben adecuarse a las costumbres y necesidades de la sociedad en la medida que evoluciona”, concluyó Lagna.