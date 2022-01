Santa Isabel: Una verdad a medias, es una mentira

🔊 LEER NOTA



En los últimos días, a modo de una engañosa movida mediática, se ha vertido por diversos medios de comunicación información vinculada al estado en que la gestión del Sr. Pablo Giorgis recibió la Comuna de Santa Isabel luego de cumplimentarse el mandato constitucional del Sr. Jorge Raverta. Por ello, consideramos necesario manifestar el desacuerdo con la tramposa información difundida y creemos oportuno que los vecinos tomen un conocimiento real de la situación en la cual ha quedado esta Comuna.

COMUNA EN FUNCIONAMIENTO:

La realidad es que el 10 de diciembre de 2021 se entregó una Comuna en funcionamiento y sin deudas que imposibiliten su gestión.

Pablo Giorgis manifiesta “deudas en las arcas comunales”, pero omite decir que en su gran mayoría pertenecen a diversos organismos del estado nacional y provincial, garantes de la solvencia comunal. Son deudas correspondientes a Iapos, organismos de la seguridad social y al programa provincial Equipar que las mismas se deducen de las cooparticipaciones, que ingresan todos los meses por ende, no asfixian ni ponen en riesgo el estado financiero de la localidad, ya que el pago no lo debe realizar la Gestión Comunal de manera directa. En definitiva la deuda neta son montos que con capacidad de gestión podrán ser resueltos sin dificultades.

Pero lo sorprendente en esta engañosa jugada tribunera del kirchnerismo local, es que Giorgis en su discurso decide no informar los más de 55 millones de pesos que la Comuna tiene pendiente de cobro, valores que con capacidad de gestión aumentarán de manera considerable los fondos comunales.

Es tan desacertado como falso aducir a que hoy la Comuna de Santa Isabel es una comuna insolvente. La misma fue entregada con deudas relativamente mínimas, como sucede en otras localidades. Son deudas propias de los diversos gastos que el Estado Comunal posee mes a mes para su funcionamiento. Los proveedores locales podrán dar fe que durante los ocho años de gestión de Jorge Raverta han recibido los pagos acordados por sus productos o servicios brindados.

NO SE DEJE ENGAÑAR:

Un sinfín de acciones y obras podrían mencionarse del gobierno liderado por Jorge Raverta. Sin embargo, más allá de estos logros en conjunto con la comunidad, lo que se solicita en este escrito es que Giorgis no vuelva a impulsar una estrategia de engaño. Aguardaremos un tiempo considerable para que comience a gobernar sin excusas, porque queremos los mejor para el crecimiento de la localidad, pero todo tiene su límite; no seremos ni víctimas ni cómplices de las mentiras.

SUSCRIBEN: Senador Lisandro Enrico; Diputado Maximiliano Pullaro; Diputadas Georgina Orciani y Silvia Ciancio; Leonel Chiarella (Venado Tuerto); Norberto Gizzi (Villa Cañas); Joaquin Poleri (Teodelina); Cristian Bustamante (La Chispa); Armando De Nenne (Carreras); Benjamin Gianetti (Wheelwright) Maria Isabel Bosco (Elortondo); Ignacio Freytes (San Francisco); Gustavo Zaldo (Amenabar); Silvio Garbolino (melincue); Sergio Busquet (chovet); claudia Compañs (Concejal Villa Cañas) Ivan Bordon (Santa Isabel); Roberto Verge (Pte Departamental UCR); UCR Santa Isabel