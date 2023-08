Santa Isabel: Pullaro, Enrico y Orciani apoyan al candidato Jorge Raverta

🔊 LEER NOTA



Los legisladores Georgina Orciani y Lisandro Enrico acompañaron al candidato a Gobernador Maximiliano Pullaro, durante una amplia recorrida por localidades del departamento General López a fin de tomar contacto con autoridades, candidatos locales y cada unos de vecinos.

El martes por la tarde visitaron la localidad de Santa Isabel, con el objetivo de reafirmar el apoyo al candidato a Presidente Comunal Jorge Raverta y a todas las personas que conforman la lista de cara a las elecciones del 10 de septiembre.

Sobre este encuentro Orciani nos comenta que “Decidimos reunirnos en la plaza del pueblo para que todos los vecinos se sintieran libres de ir y oír el plan de gobierno de quien sin dudas será nuestro próximo Gobernador” agregando que “Somos un gran equipo de trabajo que se fue multiplicando en cada rincón departamental con acciones de trabajo y apoyo a los proyectos de gobiernos locales como es en este caso el de Jorge Raverta”.

La Diputada asegura que el camino para una provincia más fuerte es trabajar todos juntos en cada municipio y comuna, para ponerles límites a los que se llevan el esfuerzo de los santafesinos y no respetan a Santa Fe, es por eso que en su conjunto se unen a lo que Jorge Raverta pretende llevar a cabo en santa Isabel.

Durante el encuentro se expresaron varias aristas del plan de gobierno de Pullaro siempre haciendo hincapié en la unión que se requiere desde el gobierno loca y el provincial para sacar a Santa Fe de la situación crítica en la que se encuentra.

Por su parte, el candidato a Gobernador hablo frente a gran número de vecinos y vecinas de la localidad asegurando que “No es lo mismo trabajar a la par de Jorge Raverta una persona que compartió la construcción de los programas de gobierno que a la par de una persona que no conozco, por supuesto que no vamos a discriminar a nadie, que no somos como el Gobernador Omar Perotti, pero déjenos pedirles a todos los vecinos de Santa Isabel que acompañen a Jorge Raverta para que juntos podamos llevar adelante un gobierno fuerte, comprometiéndome a que Jorge va a tener las puertas abiertas de la casa gris, de los ministerios y secretarias para gestionar las obras, los servicios que hacen falta y tener acceso a los programas que tienen que llegar a cada localidad y en particular a Santa Isabel».

En esta línea de argumentos, la Diputada Georgina Orciani apuntó: «Recuperar la confianza, traer obras públicas, reestructurar la seguridad y reducir los índices de pobreza, entre otros, son los enormes desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno local. No será tarea fácil, mucho menos imposible”. Santa Isabel tiene la posibilidad de salir adelante, con la capacidad de gestión y la responsabilidad de dirigir, “Jorge Raverta es la persona adecuada para estar al frente la comuna”.

Orciani asegura que “Este gran candidato no solo tiene mi apoyo sino que tanto el candidato a Gobernador Maxi Pullaro, el Senador Lisandro Enrico la Diputada Silvia Ciancio como así también los intendentes y presidentes comunales de la región respaldan su candidatura,” y cerró diciendo «De la mano de Maximiliano Pullaro Gobernador, Lisandro Enrico Senador, y Jorge Raverta presidente comunal la provincia tendrá el crecimiento necesario, mejorando la calidad de vida de los vecinos”.