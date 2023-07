Santa Isabel Puede: Fuerte apoyo a la lista de Jorge Raverta

🔊 LEER NOTA



A días de terminar la campaña la Diputada Provincial Georgina Orciani ratificó públicamente su apoyo a la candidatura de Jorge Raverta en Santa Isabel y pidió a toda la comunidad Isabelense el acompañamiento a toda la lista.

Orciani destacó que con Jorge va a llegar a la localidad el cambio que merece y que con «diálogo, trabajo conjunto y compromiso se puede hacer lo necesario para salir adelante»; a su vez afirmó que «Raverta tiene que ser el próximo Presidente Comunal porque tiene la experiencia y el respaldado de la juventud de los que lo acompañan, además es una persona que recorre cotidianamente cada rincón de la localidad, escuchando y atendiendo las necesidades de cada vecino”.

La legisladora afirma que todos tenemos una tarea a desarrollar en el Departamento General López, no solo respecto del trabajo en la candidatura de Jorge Raverta, sino también en poner nuestros esfuerzos en cada localidad para que todos los santafesinos y santafesinas sepan que el próximo gobernador que necesita nuestra provincia es Maximiliano Pullaro, “Estoy convencida que Santa Fe y Santa Isabel pueden recuperar su futuro”.

«La provincia de Santa Fe pero, principalmente Santa Isabel está pasando por una de las situaciones más críticas que se han vivido en nuestra historia, es urgente recuperar la credibilidad en las instituciones y construir una convivencia armónica. Y esto no se hace con discursos vacios, es fundamental dar respuestas concretas a las problemáticas cada vez más complejas», reflexionó.

En esta línea de argumentos, apuntó: «Recuperar la confianza, traer obras públicas, reestructurar la seguridad y reducir los índices de pobreza, entre otros, son los enormes desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno local. No será tarea fácil, mucho menos imposible”.

Santa Isabel tiene la posibilidad de salir adelante, con la capacidad de gestión y la responsabilidad de dirigir, “Jorge Raverta es la persona adecuada para estar al frente la comuna, un claro ejemplo de ello se pone a la luz cuando a pesar de la grandes crisis que atravesó la localidad como inundaciones, tornado, pandemia, siempre brindó el acompañamiento a cada vecino, estuvo ahí ante cada problema, es por todo esto y mucho más que no tengo dudas que Jorge debe volver”.

Orciani asegura que “Este gran candidato no solo tiene mi apoyo sino que tanto el precandidato a Gobernador Maxi Pullaro y el Senador Lisandro Enrico respaldan su candidatura,” agregando que «De la mano de Maximiliano Pullaro gobernador, Lisandro Enrico Senador, y Jorge Raverta presidente comunal la provincia tendrá el crecimiento necesario, mejorando la calidad de vida de los vecinos”. “Soy parte de este equipo que nunca coloca excusas, siempre vamos para adelante, todos juntos emprendimos este camino a las próximas elecciones. Hay entusiasmo, fuerzas y ganas para que en Santa Isabel y en todo el departamento General López gane la UCR.”.

En esta línea, aclaró: «Santa Isabel de la mano de Raverta va crecer y se van a concretar proyectos que no solo tienen que ver con la obra pública, sino en la resolución de conflictos diarios que muchas veces no se ven, pero tienen aún más valor; Jorge es una gran persona y no tengo dudas de que merece el triunfo de estas elecciones”. Cerró la diputada provincial.