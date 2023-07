Maxi Pullaro en Venado Tuerto: Le voy a dejar mi vida a la gestión durante cuatro años

🔊 LEER NOTA



El candidato a gobernador del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo presente en Venado Tuerto a pocos días del resonante éxito obtenido en las PASO, donde no solo se impuso en la interna ante Carolina Losada y Mónica Fein, sino que además fue el candidato más votado por amplio margen, quedando a las puertas del triunfo en las generales del 10 de septiembre.

Acompañado por su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, el intendente Leonel Chiarella, el senador Lisandro Enrico y el candidato a concejal, Santiago Meardi, Pullaro expresó su gratitud a los vecinos y militantes del departamento General López por el amplio apoyo recibido, aseguró que dirigentes de la región tendrán un rol protagónico en su futuro gobierno y ratificó las obras viales que había prometido en campaña. Además le bajó el tono a las polémicas que se generaron con su principal contrincante en las PASO.

“Queríamos venir para agradecerle a los vecinos del departamento General López por el apoyo que nos dieron el domingo, por habernos dado la responsabilidad de ser candidatos para las generales y trabajar para cambiar muchas cosas que no están bien en la provincia, especialmente en seguridad, educación y salud pública, con claros retrocesos”, señaló Pullaro.

Si bien obtuvo por si solo más votos que todos los candidatos juntos del peronismo, el dirigente de Hughes apostó por la cautela: “Si bien los analistas dicen que está terminada, para nosotros es una elección que recién empieza y vamos a trabajar como si el frente hubiese ganado por un voto. Necesitamos un respaldo muy grande para hacer las transformaciones que la provincia necesita y merece”.

En tal sentido, Scaglia anticipó que mañana habrá una reunión con referentes de los 15 partidos que integran el frente Unidos, para “empezar a caminar juntos con el objetivo de obtener más de un millón de votos”.

Buenos gestos

El ahora candidato a gobernador reconoció que la campaña para las PASO “fue virulenta y subida de tono, no de nuestra parte pero sí de parte de nuestras dos adversarias”, sumando a Mónica Fein a las ya conocidas denuncias de Losada. No obstante, valoró que “a la media hora del cierre de los comicios, las dos tuvieron un gesto de grandeza que reconozco. Primero me llamó Federico Angelini reconociendo nuestra victoria y enseguida lo hizo Losada para ponerse a disposición y acordamos juntarnos a charlar un rato. Ese gesto lo valoro, y también lo hizo Mónica Fein, a quien vi muy contenta por el triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe”.

Y si bien valoró que mañana “estará la foto con los referentes de los partidos”, para poder retratarse con sus dos rivales en las PASO aceptó que “irá madurando” con los días la posibilidad de concretarlo.

Sorpresa y cautela

Cuando se le consultó si tiene pensado que algún dirigente de General López ocupe un cargo estratégico en su gobierno, Pullaro respondió: “En esta región hay gente que me acompañó en toda mi carrera política y es de mi extrema confianza, pero sería imprudente en este momento dar nombres o plantear cargos, porque eso debe salir del consenso de los partidos políticos que comprendemos este espacio político”. Pero sí se animó a asegurar que “habrá mucha gente del sur de la provincia con responsabilidades importantes en el próximo gobierno. Pero remarco que primero hay que ganar las elecciones el 10 de septiembre”.

Luego reconoció que “ni el más optimista de nuestro espacio político podía imaginar que íbamos a sacar el 32 por ciento de los votos en las primarias. Sí creíamos que íbamos a ganar la interna, y que iba a ser más parejo con el gobierno provincial, pero hubo un castigo a Omar Perotti y sus candidatos, porque fue un gobierno ausente, que no dio la cara durante cuatro años y lo pagó electoralmente”.

Como contrapartida, aseguró que “le voy a dejar mi vida a la gestión durante cuatro años, como lo hice como ministro de Seguridad, al igual que Gisela y los ministros que estén al frente del gobierno”. Y con respecto a la contienda nacional, remarcó que “a título personal considero que la persona más preparada para ser presidente es Horacio Rodríguez Larreta”, al tiempo que reiteró sus habituales elogios hacia Martín Lousteau.

Fuente: Venado24