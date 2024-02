María Teresa: Nueva denuncia del presidente comunal contra vendedores de droga

El presidente comunal de María Teresa, el dirigente peronista Gonzalo Goyechea, denunció nuevamente a vendedores de drogas que operan en su pueblo.

Pese a que la pequeña localidad del sur santafesino no supera los 4500 habitantes, el mandatario denunció a cuatro vecinos a mediados de enero y días atrás a un quinto que está vinculado a la comercialización de estupefacientes. Lo hizo en la sede policial de su comuna. Reclama que la Justicia Federal con asiento en Venado Tuerto actúe rápidamente «antes que ocurra una desgracia».

Gonzalo Goyechea está al frente de la comuna de María Teresa desde 2019. En el pueblo viven alrededor de 4500 personas y, por obvias razones, la mayoría de sus habitantes se conocen. Está ubicada sobre la ruta 14, a unos 45 kilómetros de Venado Tuerto y a 180 kilómetros de Rosario.

En su cuenta de Facebook relató: «Vengo de presentar la quinta denuncia sobre personas que venden drogas en María Teresa. Si la quinta!!!! Y seguiré denunciando semanalmente hasta que la justicia salga del modo avión. Repetí los últimos 4 nombres de la denuncia anterior y agregué uno más. A estas denuncias hay que sumar las 46 denuncias que aportaron los Buzones de la Vida y no pasó ni pasa nada. Insistiremos».

Goyechea explicó que «los jueces y fiscales federales que funcionan en Venado Tuerto no le dan la importancia que tiene el caso y seguramente debe tener que ver con el hecho de que sus hijos no viven en María Teresa. Yo vengo alertando que en cualquier momento va a suceder una tragedia en nuestro pueblo como consecuencia de esta situación. Entiendo que es un problema que atañe a casi todas las pequeñas o no tan pequeñas localidades del sur santafesino, pero yo estoy denunciando con nombre y apellido a los que venden drogas».

Reunión

El mandatario agregó: «Me avisaron que en la semana me recibirían en fiscalía provincial. Esperemos que de resultado. Hace un mes atrás tuve una reunión en fiscalía federal y lo único que ocurrió fue gasto de tiempo y combustible. A ésta reunión iré con la mejor predisposición posible y a ser claro, exigente y muy firme con el reclamo en nombre de todos los vecinos y vecinas de María Teresa antes que ocurra una tragedia de la que seguramente no estamos lejos si no actúan.

«Espero que de la reunión salgan acciones y no, como siempre hacen, que sólo te explican los pasos burocráticos. No nos interesa saber si la denuncia entra a Mesa de Entrada para pasar al Escritorio 1 que le colocan un sello y pasa al escritorio 2 que firma quién está de turno y por lo visto cuando llega al Escritorio 48 lo sellan con una inscripción que dice Archívese. Esta realidad supera aún al libro El Proceso de Franz Kafka que critica la burocracia estatal», dijo.







Fuente: La Capital