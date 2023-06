María Teresa: La ministra Silvina Frana recorrió obras del drenaje urbano

🔊 LEER NOTA



Dentro de la gira por el departamento General López del miércoles 28 de junio de la Ministra de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana, María Teresa fue una de las localidades visitadas, en este caso, para conocer el avance de la mega obra de Adecuación de red de Drenaje Urbano en Pueblo Viejo y construcción de alcantarilla sobre Canal Norte.

Recordamos que las obras en este sector, consisten en la ejecución de un nuevo entubado que se ubicará sobre una nueva traza, la reconstrucción del entubado existente por la traza original y la ejecución de una alcantarilla de reemplazo sobre el Canal Norte en la intersección con el camino denominado de la cuenca lechera.

Acompañada por el presidente comunal, Gonzalo Goyechea y el precandidato a senador, Pedro Bustos, la ministra explicó que «estas obras son imprescindibles, y el gobernador Omar Perotti enseguida tomó nota de este tema, y nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Asuntos Hídricos para que se concrete. Son estas obras que, a pesar del momento económico difícil, deben continuar y completarse, para cuidar a nuestra gente».

La ministra también destacó que una de las características de la gestión provincial «es haber trabajado con todos los municipios y comunas, independientemente de su color político, haber trabajado donde la necesidad lo establecía más allá de la cantidad de población. Acá hubo un faro de gestión que fueron políticas de arraigo. Generar condiciones para que la gente se quede a vivir donde nació, si es que así lo desea».

Por su parte, el presidente comunal, Gonzalo Goyechea describió que «vivimos en un pozo, entonces no sólo tenemos problemas con la lluvia que cae en la zona urbana, sino que además tenemos el agua de unas 25 mil hectáreas de la zona rural que vienen hasta el pueblo y salen por un canal que fue construido en 1968, y ya las placas están cediendo y no está cumpliendo la función para la cual fue creado». Además, recordó que «durante los 12 años de gobierno socialista estuvimos pidiendo esta obra, pero no pudimos avanzar. Mandaron los módulos, pero no se hacían cargo de la mano de obra, y como son trabajos que van debajo del piso muchos gobiernos prefieren no hacerlos». «Silvina se comprometió, marcó la obra como prioritaria junto al gobernador Omar Perotti y el año pasado pudimos licitar la obra que desde hace un par de meses se está ejecutando a buen ritmo, por lo que siempre vamos a estar agradecidos»; destacó el mandatario local.