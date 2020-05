María Teresa continuará permitiendo las caminatas saludables para personas con problemas crónicos

La Comuna de María Teresa permitirá las caminatas saludables al entender que por las características de la población y el contacto directo con las personas que están en condiciones de realizarlas, están dadas las condiciones para un funcionamiento controlado.

Desde la gestión local aclararon que, sobre el importante número de personas con cardiopatías, diabetes, hipertensión. Hipercolesterolemia, que fueron el universo para el que se adoptó esta medida, son 20 las personas que efectivamente están saliendo a caminar, con las cuales se tiene trato directo. “Apelamos a la responsabilidad individual y sabemos que solo las personas que lo necesitan por factores de salud realizarán estas caminatas, no podemos privarlas de algo que es indispensable”, apuntó el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, quien aclaró que en la localidad existen cinco plazas, por lo cual, se distribuirán cinco de estas personas en cada espacio público de manera de facilitar los controles.

Si bien desde la Comuna reconocen que “dar ese paso nos generaba algunas dudas por no saber cuál iba a ser el grado de responsabilidad con que la población receptaría esta medida de apertura”, tras más de una semana de iniciada la experiencia, destacan “la responsabilidad con que los vecinos se han comportado”, enfatizando el rol de “los controles estrictos que se realizan “para que la cuestión no se desmadre y se respeten tiempos, modalidades, medidas de seguridad, horarios y lugares”.

Goyechea estableció las regulaciones más estrictas a la hora de administrar la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, sin embargo, en esta última etapa de morigeración responsable de las condiciones se ha adoptado antes que nadie en la región medidas de apertura como el permitir las caminatas recreativas. Algunas otras comunas como Sancti Spiritu y Amenábar habían permitido las caminatas y luego retrocedieron tras las indicaciones del gobierno provincial. Melincué, Wheelwright o Bigand, habían anunciado que se habilitarían, pero finalmente no sucedió.

“Por proteger el coronavirus no podemos comprometer la salud de las personas que necesitan salir a caminar, son 20, los conocemos y apelamos a la responsabilidad de todos. La gente que no tiene problemas de salud, no sale a caminar en María Teresa”, subraya el mandatario local, y agrega: “Consideramos necesario una mayor flexibilización del aislamiento, pero sin salir del mismo, por eso apostamos a que todos los vecinos de María Teresa sabrán darles un uso virtuoso a las caminatas.