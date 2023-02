La cara de la desidia: Hace un año el agua tapó su camioneta, se hizo viral y asegura que nada cambió

🔊 LEER NOTA



La imagen fue elocuente. Reflejó la situación de abandono y de falta de obras en el sur provincial. A 12 meses de que la foto recorriera el país, familiares del trabajador afectado afirman que todo sigue igual.

A fines de enero del 2022, el productor agropecuario Armando Enrique Rey, transitaba por el camino que une Iriarte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con San Gregorio, en el sur Santa Fe, cuando su vehículo cayó en un pozo y literalmente quedó “tapado por el agua”. El hombre se subió al techo de su Toyota Hilux, su hijo, Enrique fue a auxiliarlo y registró el momento.

“La camioneta no sirvió más. Entró agua al tablero y afectó todo el sistema electrónico. El motor murió. A los dos días de que pasó todo la llevamos al seguro y la derivaron a Rosario a la agencia. Después de esperar tres meses, la dieron por destrucción total”, contó Enrique Rey (H).

Rey, sostuvo que desde entonces, no “hubo ningún tipo de avance de mejoras” y que “arreglaron un poco el camino, pero sin obras que le hagan frente a una inundación”. En ese sentido, aclaró que “estamos en una época de sequia grande» y que «luego de esto por lo general vienen lluvias importantes”, recordando lo que pasó el año pasado.

“Llovieron cerca de 500 milímetros en pocos días, lo que provocó la inundación de la ruta donde se accidentó mi padre”, destacó.

Todo sigue igual

Teniendo en cuenta que el conflicto en el sur provincial abarca los distritos de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, Rey señaló que no hubo novedades: “No tienen solución para hacer las obras que le corresponden a cada uno. Santa Fe, con el movimiento que se hizo en diciembre por la expropiación de servidumbre, puso las ‘barbas en remojo’ y está haciendo las obras de bombeo de la Alternativa Norte y a su vez siguen con el canal de gravedad. Pero entre las tres provincias nunca se pusieron de acuerdo para controlar el ingreso de agua. Salen 5 metros y entran más de 30 por segundo”, graficó.

El joven productor, dijo que “Santa Fe ni se solidarizó” cuando ocurrió el accidente de su padre, teniendo en cuenta que la mayor producción de sus campos es en la provincia. “No se contactaron para ponerse de acuerdo con Buenos Aires para arreglar el camino. El único contacto que hubo fue para acomodar un poco para la salida del agua. A nadie le importó que haya pasado esto”, disparó.

Y siguió: “Al ver la foto otra vez, siento indignación e impotencia. La desidia y el abandono es total. No les importa la producción ni la gente. No merecemos esto. En ese contexto, nos tenemos que arreglar para trabajar igual como podemos, a la buena de Dios. Sabemos que no va a ser un buen año. Se van a salvar algunos gastos por la sequía y se verá como producir a partir del año que viene”.

En cuanto a las acciones que se tienen que encarar para evitar complicaciones, no dudó: “Deben sentarse con los que producen, no con los sindicatos. Buscar a la gente que trabaja y ver que se necesita para reactivar, no con el mega industrial. Tiene que ser con la PyME, el productor chico que pone la espalda todos los días y que si le va mal no tiene un respaldo. Se funden y quedan en la lona, tienen que vender e irse”, sentenció.