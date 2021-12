«Hay que ser revolucionario»: Ganó las elecciones por el 76%, pero convocó a todo su equipo para decirles que si no mejoran se van todos a su casa, inclusive él

🔊 LEER NOTA



El recientemente re-electo presidente Comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, convocó a los referentes de cada área de su gobierno con el propósito de generar un espacio de diálogo y, en conjunto, repensar cómo trabajar para optimizar y brindar mejores servicios en la localidad.

«Fue una reunión positiva donde planteé la importancia de no estancarnos. El umbral está alto y tenemos que seguir mejorando. Corregir algunas cosas. Creo que tenemos una gran potencialidad y por ahí no se la exprime del todo. Nuestro desafío es hacerlo». Según pudo detallar el funcionario «se reforzó la idea de escuchar a los vecinos, planificar e ir en busca de las herramientas necesarias para dar respuesta a la comunidad, teniendo presente que ante una demanda solucionada se generan automáticamente otras necesidades». En este sentido, el mecanismo implementado desde el inicio de su gestión fueron reuniones periódicas, planificadas, por barrio, por actividad económica, por institución, etc. La idea es hacer aún más frecuentes estos encuentros para asegurar el contacto directo con los vecinos y sus problemáticas y proyectos.

Durante el encuentro de Goyechea con el personal político de la Comuna de María Teresa, cada participante manifestó su punto de vista respecto al funcionamiento en su ámbito de trabajo y planteó puntos a mejorar. El paso a seguir será «empezar a implementar cambios. Si algo anda bien, hacerlo mejor. Si algo no anda: hacerlo distinto. Y si no se le encuentra la vuelta se pide ayuda, y si aún así no se encuentra solución… cada uno sabrá lo que tiene que hacer», señaló el farmacéutico. Agregando: «Yo conozco las potencialidades de la gente con la que trabajo. Por eso sé que podemos mejorar mucho. Crecer como personas y como equipo. Hay mil desafíos que emprender. Nosotros vinimos a la gestión para hacer que las cosas mejoren».

«No hay que institucionalizarse, entramos para cambiar la comuna, no para que la comuna nos cambie a nosotros. Hay que ser revolucionario en cuanto a pensar políticas que sean un desafío, y que realmente cambien la situación porque administrar la comuna, bien o mal, lo puede hacer cualquiera», manifestó Goyechea.