Gripe Aviar: Aclaran que no se transmite por consumir pollos ni huevos

El SENASA llevó tranquilidad a la población luego de la detección de esta enfermedad en aves en la localidad de Villa Cañás. «La gripe aviar es de bajo riesgo de contagio para el humano», sostuvo la entidad.

Tras los casos detectados en Santa Fe de gripe aviar, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) brindó algunas aclaraciones a la población al respecto de este virus. Entre las más destacadas se encuentran que la enfermedad no se transmite a través del consumo de productos avícolas, y que se trata de una enfermedad «de bajo riesgo de contagio para el humano».

«Es bajo el riesgo, se debe manipular un ave muerta con alta carga viral, aunque sea de bajo riesgo no significa que no se pueda transmitir. Tengamos en cuenta que el consumo de productos avícolas no produce la enfermedad, no se transmite por el consumo de carne o huevos. Hay que llevar confianza a la sociedad que son alimentos seguros y que podemos consumirlos» dijo Vicente Rea Pidcova, veterinario del programa de Sanidad Aviar del SENASA.

Cabe recordar que, tras la detección de casos en aves, en las últimas horas se registró el primer caso detectado en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Villa Cañas (departamento General López).

Rea Pidcova señaló que la enfermedad escaló por el contacto de aves silvestres con aves domésticas, que es lo que hay que evitar que ocurra. También, que se trabaja con granjas comerciales para que refuercen medidas de seguridad.

«Se pone el foco en todo, nosotros hacemos un trabajo con organismos, instituciones públicas y privadas, informando la situación y solicitando restricciones» explicó.

El experto advirtió que una alarma para aquellos que poseen estas aves es que «se le mueran las aves en menos de un día, una muerte repentina con un caminata errática o sintomatología nerviosa».

Ante esta situación, se debe comunicar con el Senasa por medio de la aplicación de descarga gratuita «Notificaciones Senasa», al número telefónico 1157005704, a través de la página web o correo electrónico.

Primer caso en Santa Fe

Tras la declaración de la emergencia sanitaria en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo caso de influenza aviar (IA) H5 en gallinas y patos de traspatio hallados muertos en localidad santafesina de Villa Cañás.

La detección fue confirmada este domingo en un análisis efectuado por el Laboratorio Nacional del Senasa en muestras tomadas en dichas aves muertas luego de la notificación de un vecino de la zona a la oficina local del organismo.

El Senasa se encuentra trabajando en el lugar donde se realizó el hallazgo, aunque por el momento no hay más casos confirmados. Los técnicos refuerzan los controles y extienden las acciones de rastrillaje.

En ese sentido, las autoridades instaron al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. Recordaron además la necesidad de tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

Qué es la influenza aviar

La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto tanto en la diversidad de aves silvestres como en la producción avícola, debido a que provoca muy altos índices de mortandad. Si bien no es posible frenar o mitigar el avance de la enfermedad a través de las zonas donde asientan las aves migratorias, sí resulta posible adoptar medidas de preparación y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura.

Esto se logra a través de la detección precoz, la atención inmediata para contener su dispersión a otras aves dentro del país y el refuerzo permanente de las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales.

El virus de IA no se transmite a las personas por el consumo de carne y huevo, y sólo se transmite por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus.

Emergencia sanitaria

Tras la detección del primer caso de la enfermedad en Jujuy y en Uruguay, el Senada declaró el pasado miércoles 15 de febrero la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, aseguró que “la confirmación nos pone en alerta pero no nos sorprende porque ya veníamos trabajando y siguiendo el tema de cerca desde hace un tiempo».

«Queremos llevar tranquilidad, vamos a reforzar todo ese trabajo de prevención y de campo, que ya veníamos haciendo junto a los organismos sanitarios de control y a todas las áreas involucradas, para reforzar las fronteras y los controles en el territorio», agregó,

“Es nuestra obligación transparentar la situación sanitaria, pero sobre todo llevar tranquilidad a toda la población, para evitar males mayores, y dejar bien en claro que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar, ni de huevos, sino solamente por una manipulación indebida de los animales muertos”, afirmó el funcionario al resaltar que “ante la detección de cualquier sintomatología o ave muerta es imprescindible evitar el contacto y comunicarse rápidamente con el Senasa”.

Medidas de prevención

En el marco de dicha emergencia sanitaria por la presencia de IA en gansos silvestres en la laguna de Pozuelos, en la provincia de Jujuy, el Senasa coordina cciones de vigilancia con la Administración de Parques Nacionales, los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, y de Seguridad y la Dirección de Fauna Silvestre.

Estas medidas incluyen controles en fronteras, acciones de comunicación y rastrillajes de vigilancia en aves que se encuentren en los alrededores de los sitios donde asientan las que son migratorias. Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del continente.