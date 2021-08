El senador Enrico gestiona el regreso a la presencialidad en las universidades del departamento

🔊 LEER NOTA



El senador provincial Lisandro Enrico se sumó al pedido y solicitó al Consejo de Universidades y al Consejo Interuniversitario Nacional que, a través de ellos, se dispongan las medidas tendientes al efectivo retorno de los alumnos a las clases presenciales en las Universidades, sobre todo a las que se encuentran dentro del departamento General López.

Al respecto, Enrico comentó: “Este pedido surge a raíz de que hasta el momento sólo se conocen manifestaciones de intención del regreso a las aulas, sin embargo, es preocupante que a casi un año y medio de pandemia no se haya concretado el mismo. La realidad es que la no presencialidad en universidades no resulta lo más conveniente, ya sea por conectividad, los espacios o la convivencia propia en los hogares. Además, los alumnos que ingresaron el año pasado llevan 15 meses sin tener contacto con compañeros y profesores”.

En relación a esto, es importante mencionar lo fundamental e insustituible que es el contacto personal, por lo tanto, la dinámica de las clases presenciales no puede verse reflejada en la virtualidad, la que sin dudas ha servido para palear una situación de emergencia, pero que en vistas del regreso a una normalidad progresiva ya deja de ser una herramienta del todo efectiva.

“Por otro lado, si tenemos en cuenta la habilitación de actividades tales como las deportivas o las clases en escuelas primarias, resulta ilógico que, bajo estrictos protocolos, no pueda iniciarse el regreso gradual de los alumnos a las aulas universitarias, es por eso que solicitamos que se tomen las medidas correspondientes para dar respuesta a este problema”, concluyó Enrico.