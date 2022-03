Corte de luz el próximo domingo en gran parte del sur provincial

🔊 LEER NOTA



Se realizarán trabajos necesarios para terminar de normalizar la Estación Transformadora de 132 KV en Casilda.

Con motivo de realizar los trabajos necesarios para terminar de normalizar la Estación Transformadora de 132 KV en Casilda, situación provocada en la contingencia del pasado 27/12/2021 que provocó una salida de servicio en el sur de Santa Fe, la Empresa Provincial de la Energía realizará una interrupción del servicio eléctrico que afectará a localidades del sur de la provincia.

Esta interrupción está programada para el día domingo 03 de abril en el horario de 06:30 a 13:00 hs. Existe también la posibilidad de un restablecimiento previo al horario programado, en el caso que la EPE culmine antes de lo estipulado las tareas programadas.

Se hace un llamado a la población en general para que se solidarice en disminuir al máximo los consumos que no sean necesarios, no utilizar equipos de aire acondicionado, apagar iluminación que no se utilice, mantener cerrados los ambientes refrigerados y heladeras, utilizar al máximo la luz natural, etc. Como también abastecerse de agua en el momento que se encuentre con energía.