Vacunación: la convocatoria en redes para inscribir a menores no es oficial

🔊 LEER NOTA



Hay expectativa por la llegada de las dosis de Moderna, pero no se está avanzando en el proceso. Qué se sabe hoy de la vacunación pediátrica en Santa Fe.

Si bien en grupos de WhatsApp empezó a circular con insistencia en las últimas horas una convocatoria para empadronar a menores de 18 años para recibir la vacuna contra el Covid, desde el ministerio de Salud santafesino aclararon que el mensaje no es oficial. El registro de vacunación de la provincia no discrimina por edades y hace tiempo que esa nómina permite sumar a adolescentes y niños. La expectativa aumentó a partir de la llegada de las dosis de Moderna, dosis que las autoridades sanitarias locales esperaran poder utilizar -previa aprobación de Anmat- en la población pediátrica. Pero todavía no hay fecha ni precisiones respecto de este proceso.

Mientras el plan de vacunación provincial contra el Covid ya alcanzó las 2.296.849 vacunas aplicadas, de las cuales 1.873.468 son primeras dosis, y los vacunatorios empiezan a llenarse de adultos jóvenes; hay un sector de la población que aún no recibió ni una inyección para prevenir contagios o cuadros graves de Covid-19: los menores de 18 años.

La ansiedad de las familias crece, sobre todo la de aquellos chicos que tienen situaciones de salud que los vuelven más vulnerables frente a la infección. Por eso, cuando esta semana empezó a circular un mensaje convocando a anotar a los niños, rápidamente se viralizó. Y fueron muchos los que se alegraron.

Sin embargo, voceros del ministerio de Salud provincial aclararon que no se trata de una iniciativa oficial e indicaron que antes de invitar a vacunarse van a esperar las indicaciones del gobierno nacional. “Actualmente no sabemos siquiera qué vacunas serán aprobadas, ni la fecha en que estarán disponibles, ni siquiera si se van a priorizar a personas con comorbilidades, ni cuáles serán las patologías que se considerarán“, explicaron.

En la provincia viven unas 700 mil menores de 18 años. Y si bien su presencia en el registro de vacunación no es masiva, ya hay niños y adolescentes anotados. En la franja de 12 a 17 años se estima que hay 320 mil personas, de las cuales se estima que 80 mil tienen comorbilidades.

Más cerca de la vacunación pediátrica

Si bien en diciembre del año pasado, cuando se inició la vacunación en el país, la posibilidad de inmunizar a menores parecía lejana, ahora está un poco más cerca.

Actualmente no se ha autorizado en el país ninguna vacuna conta el Covid destinada a niños y adolescentes. Sin embargo, la vacunación pediátrica en el país ocupó el centro de la agenda de los medios esta semana, sobre todo tras la donación por parte de Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de Moderna que de lograr la aprobación de la FDA (el ente regulador de medicamentos en EE.UU.) podría aplicarse en personas de 12 a 17 años.

Actualmente, en el mundo, solo se aplican las fórmulas de Pfizer y Sinopharm. La primera sólo entre adolescentes de 12 a 18 años, la vacuna china a partir de los 3 años, pero el abanico de posibilidades podría abrirse en breve con la autorización de otras tecnologías.

Hace dos días, tanto la ciudad como la provincia de Buenos Aires anunciaron la apertura de la inscripción de menores de 18 en sus registros de vacunación.

La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que es “inminente” la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a los menores de 18 años. La Argentina cuenta con ambas vacunas. En el caso de Sinopharm, ya es utilizada en la campaña de vacunación china para los mayores de 3 años.

“La FDA por estos días estaría aprobando (el uso de Moderna en menores) y, después, la aprobación de la Anmat es automática”, dijo sobre la autorización que analiza la agencia de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos a la vacuna Moderna para ser aplicada en niños y adolescentes. Y agregó: “Es inminente la aprobación de Sinopharm (para niños y adolescentes a nivel local) de 3 a 18 años, con lo cual va a haber disponibilidad”.