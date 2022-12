Pullaro a Perotti: Gobernador tome las riendas de la gestión y actúe

🔊 LEER NOTA



Tras las balaceras a Canal 3, el Servicio Penitenciario y los asesinatos que no cesan, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, le pidió al Jefe del Ejecutivo que tome las riendas de la provincia de una vez y la ponga en el camino de la Paz y el Orden que prometió en la campaña.

La noche del 28 de diciembre en Rosario dejó el saldo de varias balaceras. Una de ellas en Televisión Litoral, otras dos en el Servicio Penitenciario y una cuarta en un local comercial. Además, en las últimas horas se sumaron dos homicidios en las ciudades de Rosario y San Lorenzo, este último un trabajador de prensa en ocasión de robo.

“A tres años de haber asumido el gobierno, Omar Perotti persiste en el error de no tener un plan, de no tener a la policía en la calle, de no investigar ni detener a las mafias. La falta de directivas claras y la no conducción de la Policía de Santa Fe inciden directamente en los homicidios que se duplicaron, y en los robos y hurtos que se triplicaron. Le pido una vez más al gobernador que tome las riendas de la gestión y actúe”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro

“El gobernador debe tomar medidas urgentes, no abandonar a la gente, coordinar con la justicia, y hacerse cargo del problema. El gobierno no gobierna, relata la realidad y los delincuentes avanzan y corren la raya todo el tiempo”, añadió.

A 3 días de terminar el año las cifras exceden por lejos cualquiera de los años anteriores y duplican las del 2019, último año de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad.

“El 2022 pasará a la historia como el año más violento de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, mientras, el Ejecutivo alterna entre el silencio de los funcionarios y el ocasional relato de un gobernador que prometió la Paz y el Orden pero sigue escondido tras excusas”, finalizó.