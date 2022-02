Presupuesto 2022: Radicales dispuestos a dialogar pero buscan evitar discriminación por parte del Ejecutivo

🔊 LEER NOTA



El interbloque de Diputados y Senadores de la UCR aclaró que siempre estuvieron abiertos al diálogo pero quieren evitar que se repita lo mismo que sucedió en 2020 y 2021, donde se aprobó un presupuesto pero a la hora de ejecutarlo, el Poder Ejecutivo lo hizo discriminando a comunas e intendencias opositoras.

Los legisladores radicales de las bancadas del Senado, presidida por Felipe Michlig, y de Diputados, encabezada por Maximiliano Pullaro, dejaron en claro que “siempre estuvimos dispuestos a dialogar y a buscar equilibrios” para darle sanción definitiva al Presupuesto 2022. Además remarcaron que quieren dejar por escrito en el texto de la ley algunas pautas que eviten que se repita la demora en la transferencia de recursos tal como ocurrió en 2020 y 2021. “Como legisladores tenemos una responsabilidad y un compromiso con los santafesinos, cuando los recursos no llegan a una localidad que no pertenece al Justicialismo, se está afectando a todos los vecinos, no a un presidente comunal o a un intendente” sostuvieron.

Tras recibir acusaciones de poner “trabas en la rueda” por parte del Partido Justicialista, el radicalismo recogió el guante y aseguró que “buscan construir un relato permanentemente sobre cosas que no son así, siempre estuvimos dispuestos a dialogar” enfatizaron los presidentes de bloque Michlig y Pullaro. Además recordaron que cuando se realizó la votación en el Senado, desde el Ejecutivo habían prometido saldar las deudas 2020 y 2021 antes del tratamiento en Diputados, cosa que no ocurrió, y generó que se trabara la sanción de la ley.

Los 17 legisladores de la UCR sostuvieron que “lo que estamos reclamando son las deudas que tiene el gobierno con respecto a los presupuestos 2020 y 2021 con gobierno locales que no son del Justicialismo. Durante el gobierno de Omar Perotti los presidentes comunales e intendentes de la UCR, el PS, el PDP y el PRO sufrieron una fuerte discriminación, por ejemplo, los pueblos gobernados por el PJ recibieron 877 pesos por habitante, los pueblos gobernados por la oposición recibieron 180 pesos por habitante, más de cuatro veces menos”.

Otro de los puntos en los que denuncian discriminación en el manejo de los recursos tiene que ver con el Plan Incluir, en eso Michlig y Pullaro explicaron que sobre 238 localidades que gobiernan la UCR, el socialismo, el PDP y el PRO solo 44 recibieron fondos del Incluir, en cambio sobre 98 gobernadas por el PJ, fueron beneficiadas 79, “nosotros tenemos una herramienta para corregir está discriminación constante del gobierno y es el presupuesto. Cuando el Ejecutivo discrimina a una localidad no se discrimina a los radicales, a los socialistas o a los del pro, se discrimina a todos los habitantes que viven ahí” enfatizaron.

«Por eso queremos ver la posibilidad de incluir en el presupuesto mecanismos que garanticen que a la hora de ejecutarlo no se discrimine dándole lo previsto a algunos pero frenándoselo a otros.

Porque cuando se discrimina a una localidad no se discrimina a los radicales, a los socialistas o a los del PRO, se discrimina a todos los habitantes que viven ahí”.

“El presupuesto es donde se dice cuánto se va a invertir y cuánto se va a gastar en cada área de gobierno” explicaron los legisladores y pusieron la lupa en las subejecuciones presupuestarias, “tenemos una mirada crítica sobre este punto. Solo en seguridad, durante el 2020, se ejecutó el 35% de los fondos asignados, a Septiembre de 2021 se había ejecutado el 25%, ese es el planteo. Para este año, para gastos de capital en seguridad hay 8.400 millones y para el programa billetera santa fe hay 12.000 millones, estas son las prioridades del gobierno, y nosotros como legisladores tenemos facultades para corregir esto» explicaron los legisladores radicales.

Por otro lado, pusieron el foco en el endeudamiento pedido por el Gobernador: “Este es un gobierno que tiene 80 mil millones en cuentas a la vista, tomó deuda como ningún otro gobierno desde 1983 y hasta llegó a pedirle prestado 5 mil millones a un banco para dejarlos depositados en el mismo banco, cobrando la Provincia una tasa menor a la que le tiene que pagarle al mismo banquero. Queremos que nos expliquen estas situaciones”.

Por último, insistieron en que “la predisposición al dialogo está, pero vemos que del otro lado no es igual. Como oposición dimos una señal de buena fe cuando el Senado acompañó la votación, al momento de votar en Diputados el gobierno no cumplió con lo prometido y se cerraron los teléfonos. Queremos que Santa Fe tenga presupuesto pero no a cualquier costo, queremos que sea consensuado”.