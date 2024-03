Paro de colectivos en la provincia: ¿Cuándo comienza?

Luego de una reunión fallida con el Gobierno y empresarios del sector en busca de un acuerdo paritario, el gremio de transporte anunció una nueva medida de fuerza.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos en el interior tras otra reunión fallida con el Gobierno y los empresarios del sector en busca de un acuerdo paritario.

A diferencia de la medida de fuerza que ya habían tomado la semana pasada, en esta oportunidad el paro durará 48 horas y abarcará el miércoles 13 y el jueves 14 de marzo.

Ante la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo convocó otro encuentro para el 19 de marzo a las 15:00.

No hubo acuerdo paritario y la UTA anunció un nuevo paro en el interior

El gremio presentó su reclamo salarial ante las autoridades de Nación y empresarios de transporte nucleados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), aunque no pudieron alcanzar un punto común, por lo que anunciaron una nueva medida de fuerza.

«La Nación ha expresado reiteradamente que no generará aporte alguno para la actividad, a pesar de que se encuentra vigente el Presupuesto del año 2023 que contemplaba las partidas para el Fondo Compensador al Transporte del Interior«, expresó Fatap en un comunicado.A su vez, la UTA señaló: «El salario no es un costo, por lo tanto, no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria. Exigimos alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión anteriormente expresada, sin embargo el tiempo continuó pasando en detrimento de nuestras necesidades«.Además, remarcaron que «se ha arribado a acuerdos locales en distintas jurisdicciones del interior, con el mismo incremento salarial que el alcanzado para el AMBA, garantizando así el salario digno y asegurando la paz social», agregó.

Paro de colectivos en el inferior: Qué provincias se verán afectadas

Según aclaró la UTA en el comunicado las ciudades y provincias afectadas por la medida de fuerza serán: Río Negro en general; Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Luis, el sur de Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.