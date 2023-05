Orciani junto a Pullaro: La provincia no puede volver a caer en manos de improvisados

🔊 LEER NOTA



La diputada Georgina Orciani participó del Plenario Ampliado organizado por el precandidato a Gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad de Santa Fe.

Rodeado de intendentes, concejales, presidentes comunales, legisladores y militantes, el precandidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe realizó un encuentro en la capital de la provincia como continuación de su campaña que se lanzó hace unos días atrás.

Orciani afirma que se reunieron con diferentes dirigentes de los distintos sectores que trabajan en la candidatura de Pullaro para reafirmar la convicción de que con esfuerzo, dedicación y experiencia la provincia va a superar los problemas que hoy en día está atravesando.

“El futuro de la provincia no puede volver a caer en manos de improvisados. Con el trabajo de planificación de los equipos en seguridad, producción, trabajo, infraestructura, educación; y con decisión, coraje y determinación Santa Fe puede cambiar y salir adelante”, agregando que “Trabajamos unidos para poner a disposición de cada santafesino nuestra experiencia, formación y compromiso para cambiar la provincia, con una gestión responsable con decisión y planificación para resolver los problemas más urgentes, se puede, yo lo hice cuando fui ministro”, fueron unas de las tantas manifestaciones de Pullaro, respaldado no solo por la Diputada Orciani sino que por muchos más legisladores Nacionales y Provinciales, intendentes, presidentes comunales, minorías, militantes, etc.-

“La etapa que viene no es para cualquiera, Maximiliano Pullaro conoce cada punto de la provincia y sabe qué obra y qué acción de gobierno necesita cada sector económico y cada localidad, no viene con eslóganes vacíos ni de otra provincia. Hace más de dos años que todos nos venimos preparando, no estamos dispuestos a dejar nada al azar, Santa Fe puede cambiar y con Maximiliano Pullaro como Gobernar no tengo dudas de que eso suceda”, cerró la legisladora radical.