Maximiliano Pullaro en Coronda, la frutilla de la producción santafesina

El precandidato a senador nacional y presidente del bloque UCR en la Cámara de Diputados Maximiliano Pullaro, visitó la ciudad junto al diputado Juan Cruz Cándido y la referente local Victoria Tejeda. “Hace tiempo ya que presenté un proyecto de Ley para potenciar el desarrollo de nuestras economías regionales. La frutilla emplea durante la cosecha cerca de 1500 personas. Además, dependen otras actividades económicas que generan más empleo y mayor valor agregado” destacó Pullaro.

Durante la recorrida por el Departamento San Jerónimo y en diálogo con la prensa, el referente del espacio UCR Neo, señaló sobre el calendario electoral: “Estamos convencidos que hay un objetivo superior en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, que tiene que ver con la capacidad y posibilidad que tenemos de ponerle límites al kirchnerismo. Eso no sólo se hace desde un distrito, de nada nos serviría ganar las 200 localidades donde presentamos listas y ganar en otras provincias, si no hay una conformación de un proyecto político nacional.”

El proyecto de Ley al que hizo referencia se trata de una iniciativa que busca la promoción de ciertas economías regionales, como el caso de la producción de frutillas y sus actividades asociadas, para lo cual se disponen una serie de incentivos entre los que se destacan tasas diferenciales en el servicio de la EPE, desarrollo y mejora de la infraestructura y mayor capacitación de cara a un perfil asociado al comercio internacional.

Al respecto de la economía santafesina y su inserción en el escenario nacional, Pullaro afirmó: “los legisladores nacionales del Kirchnerismo defienden a un gobierno que discrimina permanentemente a la provincia de Santa Fe y que centraliza las decisiones en Buenos Aires.”

En el mismo sentido, dijo no comprender “cómo en el Congreso de la Nación hay santafesinos que levantan la mano para defender los intereses de otras provincias y no dijeron nada sobre los aspectos que nos perjudicaban de la Ley de biocombustibles, ni sobre la regulación de la hidrovía Paraná-Paraguay que va a marcar el eje del desarrollo de la provincia de Santa Fe para los próximos 30 años. Son temas fundamentales para la provincia que hoy no se están discutiendo.”