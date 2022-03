Maxi Pullaro sobre el Presupuesto 2022: “Pudimos ponerle limites a la discrecionalidad y al hambre de manejar las partidas a gusto del gobernador”

🔊 LEER NOTA



El presidente del Bloque Evolución UCR criticó duramente al gobierno de Perotti durante la sesión donde se votó el presupuesto 2022. Además advirtieron la baja participación de Seguridad en el presupuesto total.

En una sesión que duró varias horas, donde se hicieron escuchar las voces de la mayoría de los bloque legislativos, el discurso que pronunció Maximiliano Pullaro, que preside el bloque de diputados y diputadas de Evolución UCR, resonó por la critica que hizo a la gestión del kirchnerismo santafesino y volvió a la carga con la defensa de los gobiernos locales de la oposición que gobierna en su mayoría el radicalismo. “Logramos introducir cambios para limitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado Provincial” afirmó Pullaro.

A lo largo de su intervención, el radical marcó en varias oportunidades que ambas cámaras trabajaron para “mejorar un presupuesto conservador, que no parece ocupado en los principales problemas de los santafesinos”. Además destacó el trabajo que hicieron los legisladores de su bloque junto con otro legisladores para “cambiar y mejorar el presupuesto”, dejando en claro que el acompañamiento en general y a la mayoría de los artículos fue “desde la responsabilidad”.

En lineas generales, Pullaro destacó las limitaciones que pudieron implementar para evitar el manejo discrecional de los recursos, “al hambre de manejar las partidas a gusto del gobernador. El kirchnerismo tiene la vocación de tratar de manejar los fondos con discrecionalidad para castigar al adversario, al que produce, al emprendedor, pretende gobernar con látigo y billetera”.

El presidente de Evolución remarcó que es “importante que el gobernador pueda establecer sus prioridades para gobernar” y agregó que “el presupuesto muestra lo que no esconde: se ve con mucha claridad el hambre que tiene el gobierno provincial por el manejo discrecional de los recursos”. Pullaro afirmó que “cuando vemos la asignación de las partidas se cae el relato que pretenden sostener” e hizo referencia a la asignación de recursos en seguridad “donde asignan menos del 1% del total del presupuesto (unos 8400 millones de pesos de un total de 850.445.400.000 mil millones), para gastos de capital, es decir, construir estaciones policiales, comprar equipamiento”.

En ese sentido, aseguró que en estos dos años de gobierno peronista “se abandonaron las políticas sociales lo que trajo aparejado un aumento de la inseguridad en la provincia. No es solo perder la conducción política de la Policía, no tener planificación operativa, abandonaron el gobierno de la seguridad pública. Aumentaron los heridos de arma de fuego, los homicidios, en muchas ciudad aumentó entre dos y cuatro veces la cifra de robos” y agregó “teníamos políticas como el Nueva Oportunidad que contenía a 18 mil jóvenes, el Vuelvo a Estudiar que buscaba a quienes abandonaban las escuelas, había tutorías para que puedan retomar sus estudios, el Plan Abre tenia una mirada de la seguridad pública no como el Plan Incluir que pretenden usarlo solo para gobiernos amigos”.

En otro tramo de su dura alocución, Pullaro destacó que “siempre vamos a poner la cara y el pecho por los municipios y comunas de nuestro partido pero también por todos los gobiernos locales porque son los primeros que ponen la cara frente a sus vecinos” y sumó un agradecimiento al Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR con quienes trabajaron “para comprender y mejorar el presupuesto que había venido del Ejecutivo y que el Senado tomó, cambió y mejoró”.

Por ultimo, repasó dos puntos que contrastan realidad y relato del gobierno provincial: “Hablan de un presupuesto con perspectiva de género y en ningún lugar está la asignación presupuestaria a las políticas de género” y en materia ecológica afirmó que “nos preocupa la baja asignación de recursos que tiene medioambiente y cambio climático cuando tenemos un problema importante en la provincia”.