Maxi Pullaro: “El kirchnerismo abandonó la lucha contra las mafias”

🔊 LEER NOTA



“Tenemos que volver al trabajo conjunto entre Nación y Provincia”. Sostuvo el precandidato a senador nacional Maximiliano Pullaro. Comando operativo conjunto, junta de seguridad, lucha contra el delito y recursos para la Policía, son los ejes de las declaraciones que realizó el actual diputado provincial radical que disputa la interna de Juntos por el Cambio.

Maximiliano Pullaro supo mantener un perfil bajo en los debates de Seguridad desde que dejó su función de ministro. En su campaña resalta la necesidad de defender a Santa Fe como senador y avanzar sobre temas como la hidrovía, los biocombustibles, la producción, el agro y una nueva matriz impositiva que reduzca impuestos y potencie la inversión. Sin embargo, el hoy precandidato a senador nacional que lleva como cabeza de lista en diputados a Gabriel Chumpitaz; se vio inmerso otra vez en la temática. El martes pasado se presentó en el juicio a Los Monos sin custodia y se sentó frente a los capos narcos para contarle a los fiscales como fueron sus años como ministro y la lucha que dio desde ese lugar contra las mafias.

“El gobierno provincial y nacional abandonó la lucha contra las mafias y en Santa Fe se dedica a los carpetazos”, indicó Pullaro, quien no para de recorrer la provincia recogiendo el apoyo de los casi 200 intendentes y presidentes comunales de la UCR que gobiernan localidades santafesinas. “La Paz y el Orden fue un slogan vacío, mucha espuma; pero a la hora de darle sustancia quedó claro que no tenían un plan y la situación está mucho peor que cuando yo dejé el Ministerio de Seguridad”.

Durante el gobierno de Miguel Lifschitz, Pullaro y el entonces gobernador participaron de muchas reuniones con todos los poderes del Estado para planificar una estrategia común contra el delito. “La junta de seguridad provincial no se reunió nunca en esta gestión y se abandono el Comando Operativo Conjunto que llevábamos adelante con las Fuerzas Federales. El propio ministro reconoció hace unos días que necesitan más presencia de gendarmes. Para completar el panorama, la Policía tiene cada vez menos recursos y el gobernador y la vice se pelean en la interna kirchnerista”. Amplió el precandidato a senador.

Los números parecen darle la razón al ex ministro de Seguridad ya que la violencia no para de crecer en Rosario y Santa Fe, donde se acumulan balaceras, se suman homicidios y se multiplican robos y arrebatos. “Durante mi gestión como ministro trabajamos mucho con Patricia Bullrich para una tarea coordinada entre Nación y Provincia. Si me preguntan si estoy conforme, les respondo que no. Soy muy autocrítico, por supuesto que hubo cosas que quisimos hacer y no lo logramos. Lo ideal hubiera sido que este gobierno continuara mejorando lo bueno y corrigiera lo que no lo era tanto. Pero se dedicaron a romper todo lo que había hecho la gestión anterior y hoy lo único que saben hacer es culpar a otros de lo que ellos no pueden cumplir”. Sentenció.