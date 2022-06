Maxi Pullaro: “Al gobierno de Omar Perotti no le importa la educación”

🔊 LEER NOTA



Lo expresó el diputado provincial Maximiliano Pullaro tras mantener una reunión con integrantes de la Escuela 1330 Vuelvo a Estudiar. El gobierno de Santa Fe discontinuó el programa que en diciembre tenía miles de inscriptos.

El legislador junto a Carolina Piedrabuena y Jorge Alvarez, recibieron a profesores de la escuela 1330 Vuelvo a Estudiar, un programa iniciado en el gobierno del frente y puesto en pausa por la actual gestión.

“El Vuelvo a Estudiar es una herramienta importante para aquellas personas que por diversos motivos no pudieron concluir sus estudios. Es la posibilidad para muchos que quedaron fuera del sistema educativo de volver, mejorar y progresar”, manifestó Pullaro, y añadió, “al igual que con el Nueva Oportunidad y con los dispositivos multi agenciales, los frenaron, los pusieron en pausa. Los únicos perjudicados son los santafesinos. Al gobierno de Omar Perotti no le importa la Educación como parece no importarle nada que mejore la vida de los vecinos”, enfatizó.

“El gobierno provincial abandonó todas las políticas públicas que se llevaban adelante sin importar si eran buenas, mejorables o malas, desde seguridad hasta educación”, expresó Carolina Piedrabuena quien fue parte del Ministerio de Educación durante la gestión anterior.

“Mientras la ministra habla de cambios en el diseño curricular para una nueva secundaria, sin planificación y sin incluir en la discusión a los docentes que luego deben llevar adelante los procesos, vivimos en un escenario donde los niveles de violencia aumentan día a día y los jóvenes continúan alejándose de la escuela con el agravante de que ahora el Estado renunció a la tarea de ir a buscarlos, abandonándolos”, estimaron luego de la reunión con los integrantes del EEMPA 1330.

En diciembre anunciaron que se abrían las preinscripciones, para luego completar la inscripción de acuerdo al calendario escolar, pero nunca comenzaron los dictados de clase. Miles de personas entre docentes y alumnos quedaron a la espera. La 1330 es el único establecimiento con modalidad en un 89% virtual de territorialidad completa. Es decir, una secundaria virtual a la que pueden anotarse alumnos y alumnas de toda la provincia mayores de 18 años con un contenido acorde a esa modalidad. Jóvenes y adultos que por diversos motivos no pueden concurrir en un sistema presencial, encuentran en el vuelvo virtual una alternativa.

“Estamos expulsando a la gente del sistema, cuando necesitamos de todas posibilidades existentes para mejorar la calidad educativa. En vez de sostener y mejorar las herramientas que tenemos, este gobierno las niega y las daña porque son de la gestión anterior. Egoísmo y desidia”, manifestó Pullaro.