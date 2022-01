Georgina Orciani sobre exportación de carnes: «Es una «liberación» que huele a cierre, repitiendo los mismos errores»

🔊 LEER NOTA



Tras un encuentro virtual con representantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, los senadores y diputados provinciales del espacio (UCR – CC) Evolución junto a los diputados nacionales por Santa Fe, Victoria Tejeda y Gabriel Chumpitaz, cuestionaron las medidas del gobierno en torno a las nuevas restricciones para la exportación de carne vacuna.

“En el campo dicen ‘vuelta la burra al trigo’, pero acá lo están haciendo con un sector que genera empleos y divisas para toda la economía argentina. Pretenden gobernar con el relato, repitiendo políticas cuyos resultados han sido nefastos para nuestro país”, señalaron los legisladores luego de escuchar los argumentos del fuerte rechazo que las diferentes entidades del campo manifestaron durante el encuentro. Por su parte, la diputada Georgina Orciani manifestó: “El kirchnerismo sigue en su afán de atacar al campo en lugar de ofrecerle soluciones contundentes para producir, sostener el nivel de empleo y manejar precios razonables en una economía que nos trae más y más inflación”.

“Una vez más, bajo el argumento de contener los precios internos, el gobierno activa una bomba destructiva en la cadena cárnica que, lejos de bajar precios, terminará disparándolos aún más”, afirmaron, y agregaron que “lo que hoy se anuncia como una ‘liberación’ de exportaciones, se parece más al cierre de las mismas, tal y como lamentablemente ha sucedido en más de una ocasión.”

En ese sentido, haciendo un repaso por experiencias recientes y asimilables, los referentes de Evolución en el Congreso nacional y la Legislatura provincial, afirmaron que “entre 2006 y 2015 el kirchnerismo siguió los mismos pasos que ahora: primero crearon los ROE, hoy denominados DJEC (Declaración Jurada de Exportación de Carne); luego cerró toda la exportación; más tarde habilitó una serie de cuotas para la vaca conserva; después flexibilizó todo; y, finalmente, dejó los permisos en funcionamiento sin brindar información fidedigna y generando enormes sospechas de corrupción. Cómo única diferencia, hoy nos encontramos con la prohibición de exportar siete cortes específicos hasta finales de 2023.”

Sobre los resultados de estas políticas erráticas para el sector, desde Evolución señalaron “una abrupta caída de cabezas, el cierre de frigoríficos y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, al mismo tiempo que los precios de la carne en góndolas continuó en alza. Es decir, todas pérdidas para el país”, concluyeron los legisladores.

“En síntesis –explicaron desde el espacio integrado por referentes de la UCR, CC y el Pro– el gobierno anuncia que liberará la exportación de la denominada vaca de conserva o vaca vieja (categoría D y E), toros y hueso con carne que se exportan principalmente a China. En simultáneo prohíbe la exportación de siete cortes de consumo interno (asado, tapa de asado, falda, matambre, paleta, vacío y nalga); prohíbe la exportación de la media res entera y de los cuartos del animal (otorga 180 días de plazo a los grandes frigoríficos y 360 días a las pymes para adaptarse a la exigencia de no vender más carne en media res); dejando una zona de grises que no sabemos cómo funcionará con los cortes que no están comprendidos entre los siete prohibidos, y que no son de las categorías liberadas.”

Tras lo cual, desde Evolución cuestionaron el mecanismo: “Basta de medidas que no funcionan. Basta de parches. Es urgente generar consensos en torno a medidas que permitan producir más, exportar más, crear más trabajo. De esa manera tendremos carne más barata para todos”.