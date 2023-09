Energía Renovable: Firmat se encamina a generar electricidad con paneles solares

🔊 LEER NOTA



Este lunes 4 de septiembre se realizó en Santa Fe la apertura de sobres para producir energía eléctrica a través de plantas fotovoltaicas en las zonas de Firmat, Arrufó, San Guillermo y San Javier.

A través del programa Santa Fe Renovable, una iniciativa del gobierno provincial impulsada entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), se tiene como objetivo innovar en la integración de fuentes renovables al sistema interconectado provincial. El programa promueve el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de energías limpias: fotovoltaica, eólica y biomasa.

Luego del proceso de precalificación técnica, este lunes se conocieron las ofertas económicas para generar electricidad a través de módulos de 5 MW fotovoltaicos en Arrufó, San Guillermo, Firmat y San Javier, aportando un total de 20 MW al sistema provincial en los corredores radiales de alta tensión del noroeste y suroeste, mejorando el producto y servicio eléctrico prestado por la distribuidora.

La UTE, integrada por Coral Consultora en Energía S.A. – Itasol S.A., empresas de capitales santafesinos, cotizó por cada MWh generado en Arrufó, U$S 71,36; en Firmat, U$S 72,45; en San Guillermo, U$S 73,73; y en San Javier, U$S 73,72. Todas las ofertas más IVA. Todas estas cotizaciones están levemente por debajo del presupuesto oficial que es de U$S 75,50.

En ese marco, el presidente de la EPE, Mauricio Caussi, dijo que “los objetivos principales son potenciar la infraestructura; reducir costos; mitigar el cambio climático a partir de la sustitución de combustibles fósiles; y desarrollar una innovadora cadena de valor dentro el territorio provincial”.

Asimismo, Caussi destacó “el trabajo de los equipos técnicos de la EPE que lograron desarrollar los proyectos para abastecer con energía renovable zonas radiales de los corredores del sistema de alta tensión de la provincia. Somos respetuosos de la normativa vigente en esta etapa de la gestión, pero es necesario dejar este proyecto en condiciones de realizarse”.

Por su parte, el gerente ejecutivo de Gestión Técnica, Marcelo Cassin, señaló que “este proyecto constituye un hito fundamental en la vida de esta distribuidora eléctrica, ya que consolida la tarea de equipos profesionales altamente calificados en un tema imprescindible para el desarrollo eléctrico y la sostenibilidad ambiental”.

“Las ofertas económicas recibidas resultaron más convenientes que las surgidas en el proceso de licitación RenMDI impulsado a nivel nacional, para la misma tecnología y de la misma escala,” añadió Cassin.

A su vez, el secretario de Desarrollo Ecosistémico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Jorge Caminos, manifestó que “esta licitación es muy importante para la provincia porque se suma al esfuerzo que se viene desplegando a lo largo y ancho del territorio santafesino en materia de energías renovables”.

En ese sentido, cabe resaltar que desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la EPE y el gobierno provincial, trabajan en el fomento de esta tecnología a través del programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) y su modalidad colaborativa, Plan Renovable, Club Ambiental Solar y Educativo, entre otras acciones, lo que permitió consolidar a la provincia con más de 1.000 usuarios generadores, siendo pionera en la Argentina.