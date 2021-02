En la legislatura los radicales le pusieron un freno al “patentazo” de Perotti

Con un trabajo conjunto de senadores y diputados de la UCR, y coordinado con el Frente Progresista, aprobaron el proyecto que le pone tope al aumento de patente que impulsaba el gobernador Omar Perotti.

Este jueves el Senado primero y Diputados a continuación sancionó el proyecto de Ley por el cual se establece un límite al aumento del impuesto de la Patente Única sobre Vehículos. En un primer momento, la Administración Provincial de Impuestos (API) incrementó el pago de la Patente hasta el 100% en algunos casos. Con la sanción de la Ley no podrá ser superior al 40%. Para los vehículos 2021, el impuesto no deberá superar el 30%.

“El tremendo aumento que le había impuesto el gobierno de Omar Perotti, pega de lleno a casi todas las familias de la provincia”. Expresó Pullaro “Esto muestra lo lejos que está el gobernador de la realidad de los santafesinos, de los problemas que tiene la gente”. Enfatizó.

De acuerdo al proyecto, aquellos contribuyentes que hayan pagado las cuotas 1 y 2 con los montos anteriores, la API debe compensar la diferencia en las cuotas siguientes. A los que hayan pagado el año completo, la API les deberá reintegrar el monto pagado demás.

“En un año de pandemia y recesión económica, en donde la inflación superó los salarios de los empleados públicos por encima de los aumentos que recibieron, en donde la mayoría de los santafesinos tuvieron que hacer esfuerzos para vivir el día a día, Perotti aplica un impuesto de casi el cien por ciento”. Expresó el jefe de la bancada radical en la Cámara baja durante su intervención en la sesión. “Lamento que el bloque oficialista, por pedido del ministro Walter Agosto, no acompañe el proyecto. El gobierno de Omar Perotti tenía hasta hace unos meses 57 mil millones de pesos en plazo fijo. No podemos seguir viendo al aumento de impuestos como la única forma de resolver los problemas del Estado, en la provincia y en el país. Hay que pensar en tener un Estado eficiente, no mínimo como pensaba el peronismo de los 90, si no eficaz y solidario. Hay quienes creemos en el legado de Raúl Alfonsín y peleamos por la libertad y la igualdad; y por eso esta Legislatura le pone límites al impuestazo que pretendió llevar adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”. Finalizó.

Municipios y Comunas

La norma aprobada contiene una compensación a los gobiernos locales que reciben un mayor aporte por la recaudación del impuesto.