El senador Enrico en busca de que se escuche la voz de las víctimas de delitos

El senador provincial Lisandro Enrico mantuvo un encuentro virtual con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Flores, especialista en derecho de víctimas en el sistema de Seguridad y de Justicia.

El encuentro surgió en virtud de que el profesor Flores lleva adelante un intenso trabajo para que las fuerzas policiales y los miembros de la justicia se capaciten en cuanto a los derechos de las víctimas de delitos y en relación a la atención y a la contención de las personas que sufren delitos en carne propia.

“La justicia penal de los últimos tiempos pareciera no tener en cuenta a la víctima cuando se investiga un delito; el delincuente tiene un defensor pago por el Estado, el Fiscal lleva adelante la acción punitiva en nombre del Estado pero la víctima del delito que es la principal persona afectada no recibe un tratamiento acorde a su padecimiento. Es por ello que es muy importante dar vuelta la balanza para que los derechos humanos no sean sólo de los delincuentes sino que también sean de las víctimas y para que la justicia le dé un lugar más importante en su actuación” señaló Lisandro Enrico.

Cabe mencionar que el profesor Pablo Flores es docente en la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura de la Nación y viene abriendo un espacio de promoción y jerarquización de derechos de las víctimas de delitos en lo que hace a la formación de jueces y fuerzas de seguridad.