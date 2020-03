El gobierno provincial garantiza la circulación de transporte de alimentos, medicamentos y combustibles

El nuevo informe epidemiológico registró cuatro nuevos casos positivos, lo que suma un total de 43 en la provincia. Se brindará un refuerzo alimentario y se detallaron los requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.

En el marco de una nueva conferencia de prensa para detallar el informe de situación ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, reiteró que “no se van a permitir cortes de rutas” porque son “el camino indispensable para el abastecimiento y la normal alimentación de todos”.

“En momentos de crisis, en momentos difíciles como nos toca atravesar a todos, necesitamos apegarnos a las normas y el cumplimiento de la ley. En este sentido está absolutamente claro cuáles son los alcances de la normativa y aquellos que persistan en esta instancia van a ser denunciados penalmente y habrá intervención de la Gendarmería”, continúo.

“Tuvimos una gran colaboración y predisposición a cuidar cada uno de sus pueblos por parte de todos: presidentes comunales, intendentes; estamos trabajando codo a codo con cada uno de los pueblos y comunas de la provincia”, resaltó Grandinetti, y agregó: “El decreto nacional establece la circulación autorizada del transporte de alimentos, insumos básicos medicinales, farmacéuticos y combustibles. Tenemos 31 puestos en toda la provincia de Santa Fe, en donde se le brinda asistencia a cada uno de los transportistas de salubridad y también, si lo requiere, de la documentación adecuada para circular”.

“Nuevamente pedimos la concientización a todos aquellos que no están encuadrados para la libre circulación en la provincia”, manifestó Grandinetti y precisó que “seguimos teniendo aprehensiones por incumplimiento a la normativa obligatoria de quedarnos en casa. Hasta el día de ayer teníamos 3006, hoy hemos sumado a esta hora 729 casos nuevos. O sea, 3735. Sigamos reforzando la idea que tenemos que quedarnos en casa y que solamente están habilitados para circular aquellos que el decreto de necesidad y urgencia los habilite”, concluyó.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

En tanto, la directora Provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, indicó que “tenemos 4 casos nuevos confirmados, con lo cuál suman 43 casos” y “80 casos en estudio”. El total de casos confirmados, “son pacientes que tienen residencia en la provincia de Santa Fe, pero 40 fueron diagnosticados acá y las otras 3 fueron atendidos, y todavía siguen internados en otras provincias: Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires”.

“Todos presentan buena evolución; y la mayoría ha tenido antecedente de viaje o contacto con un viajero u otro caso confirmado. Hay algunos casos que se encuentran en investigación porque el nexo no es tan fuerte, pero de todos modos se considera epidemiológicamente que todavía no estamos con circulación comunitaria. Queremos dar tranquilidad a la población que no tenemos circulación viral”.

“Los casos nuevos son pacientes que habían sido estudiados y aislados la semana previa, y las muestras fueron enviadas al instituto Malbrán, y por eso el retraso. No son de ahora”, precisó Cudós; y recordó que “ahora estamos haciendo el diagnóstico en la ciudad de Rosario, en el Cemar, por eso estamos teniendo el diagnóstico dentro de las 48 horas”.

“Le pedimos a las personas que entran como caso sospechoso, y que se le toma una prueba, que guarden el aislamiento. Vemos muchas personas que ya se sienten curados y empiezan a hacer vida normal, esas personas tiene que aguardar el diagnóstico y continuar en aislamiento”. Además, destacó que “las personas contagian cuando comienzan los síntomas, algunos estudios dicen 24 horas antes, pero la mayoría de estudios dice que cuando inician los síntomas no hay riesgo”.

REFUERZO ALIMENTARIO

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, sostuvo que “para poder continuar con el aislamiento que propone el gobierno nacional y provincial queremos informarles que estamos trabajando para el refuerzo alimentario en cada uno de los hogares. Nosotros queremos que este acatamiento del aislamiento siga siendo de esta manera, por lo tanto, estamos garantizando que cada persona se quede en su casa y no necesite salir a buscar el alimento. Hemos decidimos reforzar nuestros comedores y merenderos, pero así también en aquellos gestionados por las organizaciones sociales, parroquias, Cáritas, iglesias y por todas las instituciones intermedias”.

“También hemos decidido reforzar a cada uno de los municipios y comunas con alimentos y artículos de limpieza a través de una suma de dinero para que puedan hacer estas compras en su territorio y también fortalecer de esta manera el comercio local”.

“Creemos que es importante garantizar que estos recursos lleguen para alimentos y artículos de limpieza”, concluyó Capitani.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Por último, el jefe de la Regional Litoral de Anses, Diego Mansilla, detalló que “para determinar quienes reciben el Ingreso Familiar de Emergencia se va a tener en cuenta el grupo familiar. Es decir, el grupo familiar va a tener que cumplir con los requisitos: ser monotributistas categoría A y B, encontrarse desempleado, tener un trabajo informal o ser beneficiario de la AUH o asignación por embarazo y también para el personal doméstico. Deben ser argentinos o residentes con una residencia como mínimo de 2 años, que tengan edad de 18 a 65 años”.

“Es una sola prestación por grupo familiar, y el grupo familiar no tiene que estar cobrando ningún otro tipo de prestación, ya sea una jubilación, una pensión, nacional o provincial, o que alguien del grupo familiar tenga un trabajo registrado”.

“Aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, no tienen que realizar ningún tipo de trámite, no tienen que inscribirse, automáticamente se les va a acreditar el valor de los 10 mil en su cuenta”.

A continuación, detalló que “en la página www.anses.gov.ar van a encontrar un link para hacer la preinscripción, es muy sencilla, solamente tienen que completar sus datos y recibirán confirmación sobre si fue aceptada esa preinscripción. La Anses hará un entrecruzamiento de datos con Afip, un análisis muy rápido de la situación socioeconomica y patrimonial del grupo familiar y luego nos vamos a contactar con lo preinscriptos para que aquellos que están bancarizados ingresen su CBU para hacer la transferencia allí y los que no están bancarizados, por estas horas, estaremos confirmando cuál será el mecanismo alternativo para que puedan cobrar si prestación. Se está haciendo un trabajo en conjunto con el Banco Nación y el Correo Argentino para asegurar el cobro”.

“Hemos establecido un cronograma de preinscripción, de acuerdo a la finalización de DNI, los terminados en 0 y 1, mañana viernes 27 de marzo podrán hacer la preinscripción; teminaciones 2 y 3, el sábado 28 de marzo; 4 y 5, el domingo 29 de marzo; 6 y 7, el lunes 30 de marzo; y finalmente 8 y 9, el martes 31 de marzo”.

“También se está haciendo un trabajo coordinado con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con municipios y comunas para tratar de asegurar que todas las personas puedan inscribirse y acceder a esta prestación, independientemente si tienen o no la herramienta tecnológica, computadora con conexión o aplicación en su celular”, concluyó Mansilla.