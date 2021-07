Pullaro y Lousteau llamaron a derrotar al Kirchnerismo 

🔊 LEER NOTA



El senador nacional Martín Lousteau inició la semana visitando la provincia. Por la mañana junto al presidente del bloque UCR en la Cámara de diputados Maxi Pullaro, precandidato a senador nacional, Carolina Piedrabuena quien lo secunda en la lista y Gabriel Chumpitaz precandidato a diputado nacional; atendieron a los medios y recibieron a los precandidatos de toda la región centro y norte de Santa Fe. “El futuro de la Argentina requiere coraje, capacidad de gestión y ejemplaridad ética” sostuvo Lousteau y agregó “es imposible que un país mejore si no mejora su Estado y tenemos que volver a reconstruir el Estado que alguna vez tuvo Argentina.”

Por su parte Pullaro destacó: “estamos comprometidos en un proyecto político, con el respaldo de 200 candidatos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Somos parte de un proyecto más grande, un proyecto políticonacional que quiere derrotar al kirchnerismo y defender a los santafesinos. Es lógico que el gobernador de una provincia petrolera defienda los intereses del petróleo, que en Mendoza defiendan a los vitivinicultores o en Tucumán la caña de azúcar. Lo que no tiene lógica es que en Santa Fe no defendamos los biocombustibles una industria provincial que da empleo a muchos” “No hemos tenido voces en Santa Fe que hayan ido a defender a la provincia, sino que han cruzado el arroyo del medio solo para defender su propia fuerza política o al gobierno nacional. Es inentendible que cuando nos meten la mano en el bolsillo, perjudicando a la industria que sostiene la provincia de Santa Fe como fue el caso de la suspensión de exportaciones de carnes que llevó adelante Alberto Fernández, el gobierno provincial y los legisladores nacionales del kirchnerismo no hayan puesto el grito en el cielo y hayan defendido la actividad con fuerza”, añadió.

El líder del radicalismo porteño recorrió hoy la capital santafesina, en compañía del senador provincial, Felipe Michlig, y el diputado nacional, Emiliano Yacobitti. A ellos se sumaron el senador Rodrigo Borla, y varios diputados provinciales entre los que estaban Fabian Bastía, Sergio Basile y Jimena Senn. “El radicalismo que a nosotros nos gusta, a lo largo y ancho del país, es el radicalismo que gestiona, que se hace cargo de los lugares difíciles. Que llega al Estado sin miedo de la incomodidad necesaria para transformar la realidad. Porque no es cómodo ser ministro de seguridad a los 40 años, no es cómodo estar administrando una secretaría de Hacienda en la pandemia”, subrayó Lousteau en clara referencia a sus precandidatos santafesinos.

Precisamente Carolina Piedrabuena expresó: “el desafío que proponemos no es sólo llegar al senado de la Nación, sino construir un proyecto político para la Argentina, que aporte un futuro y del cual Santa Fe forme parte. Nuestro espacio quiere levantar la voz para que se escuche a los santafesinos, pero también trabajar en la agenda que necesitamos después de esta pandemia”.

Por su parte Gabriel Chumpitaz señaló que “queda claro que estás candidaturas no son una alquimia temporaria ni maquillajes televisivos,somos una verdadera construcción de presente y de futuro, y encarnamos un contundente proyecto de poder para la provincia de Santa Fe.”

Además, en declaraciones a la prensa que acompañó su visita,Lousteau advirtió que “en lugar de hacer tanto discurso nombrando a Alfonsín o a nuestros grandes próceres, tenemos que recuperar el coraje para transformarla realidad.”

“Ese radicalismo, el de intendentes, el de gobernadores, el de los que quieren gestionar, es el radicalismo que necesitamos adentro de Juntos por el Cambio. Ese es el que representan Maxi y Caro. Con ese radicalismo, Juntos por el Cambio es mejor”, enfatizó. “En Santa Fe se está conformando un JxC más grande, con coraje y más consistencia técnica para gobernar a futuro. Es difícil encontrar gente con el coraje de Maxi”, reiteró.

“Cuando veo cosas como esto que está pasando en Santa Fe, veo que la Argentina tiene un buen futuro por delante”, sostuvo esperanzado Lousteau. “Yo veo un montón que dicen ‘hay que ponerle freno al kirchnerismo’, y después veo las actitudes. Entonces, yo les pregunto a los santafesinos, cuando alguien les dice eso, ¿lo ve enfrente del kirchnerismo plantándose? Me parece que cuando uno piensa en el estado de ánimo con el que hay que encarar lo que viene en la Argentina, que es poner un freno a algunas cosas, y además ponerle el cuerpo a lo que hay que construir, uno tiene que mirar a los candidatos y ver si tienen lo que hace falta. Y en virtud de eso tenemos que votar. Acá y en todos los lugares”, añadió.

Por la tarde Lousteau, Pullaro, Piedrabuena y Chumpitaz se trasladaron hasta la ciudad de Roldán donde repitieron el ejercicio de dialogar con los precandidatos del centro sur de la provincia junto al senador Felipe Michlig y varios diputados.