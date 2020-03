Para la OMS, no es necesario usar barbijos en espacios públicos para prevenir el contagio

Es porque el virus no se transmite por el aire sino por gotitas de la tos o estornudos de una persona infectada. Por eso insistió en la importancia de la higiene.

A medida que avanza la pandemia de coronavirus, también crece las medidas de las personas para evitar su contagio. Y además de la higiene permanente, una de las más expandidas es la utilización del alcohol en gel o de barbijos para salir a la calle.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud​ concluyó en un informe publicado en las últimas horas que no es necesario el uso de mascarillas en la vía pública ya que el COVID-19 se transmite por gotitas de saliva proveniente de tos, estornudos o de la simple respiración de alguien que tiene el virus, pero no queda flotando en el aire.

Según el documento del organismo, el virus es pesado y no se dispersa más allá de un metro, por lo que el riesgo de contagio se da si no se mantiene una distancia mínima de seguridad mayor a esa distancia.

“La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas”, sostiene el documento.

Por tal motivo, la principal recomendación de la OMS es extremar la higiene frecuente de manos, la limpieza y la desinfección ambiental.

Con el informe, la OMS salió a refutar un estudio reciente elaborado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton, publicado en The New England Journal of Medicine.

Alli, se aseguraba que el nuevo coronavirus podía aguantar suspendido en el aire hasta tres horas y media. También, que mantenía capacidad de contagio al quedar en superficies como el acero inoxidable o el plástico.

Según la OMS, ese estudio se realizó utilizando aparatos que no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo humanos.

