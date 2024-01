Lewandowski: El gobernador cree que solo un par de artículos perjudican a Santa Fe

El senador nacional, Marcelo Lewandowski, criticó duramente a quienes llamaron a acompañar la «Ley Ómnibus» con ciertos reparos en algunos de sus articulados y resaltó que «el gobernador cree que solo un par de artículos perjudican a Santa Fe”.

En ese sentido sostuvo: «Si le van a votar la Ley en general, salvo los puntos que afectan a Santa Fe, hay una mirada totalmente distinta de país y esto no es más que un sálvese quien pueda». Y remarcó: «Este concepto de que defendemos a Santa Fe y el resto que se arregle es absurdo. Nosotros formamos parte de un país federal, si no entienden que el concepto global que tienen el DNU y la Ley Ómnibus es en contra de todos los diferentes sectores nacionales -en donde Santa Fe está inmersa- es una mirada pequeña y obtusa de lo que realmente está pasando, con un gobierno que nos va a llevar a un proceso de empobrecimiento mucho mayor del que ya teníamos».

«Si esto es lo que van a defender, están totalmente equivocados. No ven el concepto global de la concentración económica a la cual nos están llevando, a la primarización de la producción nacional perjudicando y dejando en la calle próximamente a trabajadores de todas las empresas”. “Entonces cuando el gobernador quiere tener una mirada puntual de la Ley como en el tema retenciones para hacer publicidad y hacer creer que defiende a la producción no es así. Si querés defender a la producción de Santa Fe realmente y a la de todo el país tenés que entender el concepto global de la Ley porque no somos una isla, somos parte de un país federal», dijo.

En contraposición expresó: «Nosotros tenemos una mirada global en donde decimos que el DNU y la Ley Ómnibus nos llevan a la primarización de la producción en detrimento de la producción con valor agregado, pero también afectan las PyMEs con las libres importaciones, a los jubilados con una quita en las recomposiciones automáticas, también implican una quita a los asalariados con la nueva puesta en funcionamiento de Ganancias, o la quita del IVA a los alimentos que afecta directamente el bolsillo de los argentinos» .

Lewandowski destacó: «No hay un solo artículo del DNU o de la Ley que beneficie a los trabajadores. Todo esto es una brutal transferencia de recursos a los sectores más ricos y concentrados de la economía nacional. Todas estas iniciativas tienen nombre y apellido».

«No estamos hablando de una Ley o de un artículo que no me gusta, este ajuste va en contra de todo lo que significa el beneficio de los trabajadores» y citó como ejemplo que con la quita de los subsidios al transporte están esquilmando el sueldo de todas las familias argentinas. En ese sentido aclaró que eso «lo vivimos en Santa Fe como en todas las provincias» y recordó que «en Rosario el intendente Javkin se la pasaba reclamando por mayores subsidios nacionales, pero ahora se calla la boca y le hace pagar a los trabajadores el ajuste en el transporte”.

También subrayó que «el parate de la obra pública no es menor, en donde a pesar de las contingencias que hubo en el último año con un retraso en los avances, había obras nacionales que son fundamentales para la provincia de Santa Fe y hoy fueron detenidas». «También hay que ver qué va a pasar con la reactivación de los ramales de trenes que se fue dando a lo largo de estos años y que imaginamos que probablemente también tendrán consecuencias en los servicios urbanos o interurbanos que pudimos poner en funcionamiento en la provincia de Santa Fe», alertó.

Finalmente sostuvo: «De lo único que se habla es del capital financiero y no se habla del capital humano. Lo único que les importa es que cierren números sin importar que esos números son personas. Todos queremos el déficit cero, por supuesto que acompañamos el déficit cero, pero que no sea salvaje haciendo que lo pague la población de menores recursos y dejando de lado a los que pueden pagar más de lo que hoy realmente pagan”. “Este es el proceso más brutal y abrupto de empobrecimiento de los argentinos y eso es lo que no están viendo quiénes solo hablan del proceso de retenciones. Aquí hay jubilados, trabajadores, PyMES, inquilinos, que también debemos defender», remarcó.