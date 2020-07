Diputados piden informes a la Nación por faltantes de preservativos y tests de VIH en Santa Fe

La Diputada Nacional Gisela Scaglia presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de Nación y en particular de la Dirección de Sida, Enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis y los órganos competentes en prevención de VIH, informe sobre los programas que se están ejecutando a nivel nacional, en particular después que distintas ONG alzaran la voz ante la falta de insumos para la realización de testeos rápidos, la falta de entrega de preservativos y la no distribución de reactivos para el diagnóstico de nuevos casos y el seguimiento en los diagnósticos.

En los fundamentos se expresa que la llegada de la Pandemia del COVID-19 ha traido aparejado un simbronazo en el presupuesto, organigrama y objetivos del Estado en general, y Ministerio de Salud de la Nación en particular, pero también sabemos que hay temas que son impostergables, entre estos podemos mencionar VIH y otras enfermedades transmisibles su prevención y detección.

Solicitan conocer qué programas se están ejecutando dentro de la Dirección de Sida, Enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis; el detalle de las compras y distribución de preservativos que se realizaron desde la Dirección de Sida, Enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha.

Además buscan saber si desde el 1 de enero se realizaron investigaciones para monitorear y evaluar las transferencias de reactivos para el diagnóstico de nuevos casos y el seguimiento de su utilización en las diferentes jurisdicciones y regiones, y pidieron que se detallen las actividades y resultados.

Asimismo en pedido de informe presentado en la Cámara de Diputados de la Nación se solicitó que se detalle la cantidad de los testeos rápidos y de los que no lo son, distribuidos para cada provincia y para programa del órgano que actúe en la órbita del Poder Ejecutivo nacional. “En caso afirmativo informe cantidades existentes, por obtener y proyección estimada de materiales disponibles hasta fin de año y las conclusiones sobre su cobertura. Si para este ejercicio y los siguientes se programaron nuevas acciones o se fortalecieron las existentes con el fin de mejorar el acceso a los diagnósticos, especialmente a los test rápidos. En caso afirmativo se detallen las medidas específicas”, se especifica en el documento.

Se estima que los testeos de VIH sufrieron desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio una “caída del 40% en lo que va del año, debido al cierre de muchos de los centros de testeo rápido y a la baja predisposición de las personas a concurrir a hospitales a causa de la cuarentena, informó AHF Argentina” así se ha dado a conocer a través de una nota períodistica publicado por TELAM con fecha 26 de junio del corriente año.

Desde distintos organismos e instituciones se está alertando que en ciertos centros sanitarios, especialmente del interior desde hace unos meses sobre la falta de disponibilidad de preservativos gratuitos, y este no es un tema menor, de hecho es la propia ONUSIDA quien ha indicado “Nuestros modelos demostraron que, con respecto a los servicios de prevención, la disponibilidad de los preservativos influye en los resultados. Es importante aclarar que lo fundamental es, ante todo, un plan de tratamiento, pero que hay cosas como el acceso a los preservativos que son importantes. Detectamos que, al año, habría un aumento relativo de un 20-30 % en la incidencia del VIH si los preservativos dejaran de estar disponibles durante seis meses. Se trata, en definitiva, de algo en lo que deberíamos centrarnos.”

El pedido de informe además de su autora la Diputada Gisela Scaglia, fue adherido y firmado por los diputados nacionales Cristian Ritondo, Pablo Torello, Dina Rezinovsky, M de las Mercedes Joury, Martín Grande, Hernán Berisso, Soher El Sukaria, M. Luján Rey, Victoria Morales Gorleri, Héctor Stefani, Camila Crescimbeni y Julio Sahad.

Proyecto de Resolución Expte 3709-D-2020