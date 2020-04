Desde mañana se sabrá quiénes cobran el ingreso familiar de emergencia: cómo seguirá el trámite

A partir de las 0 horas de mañana, sábado 11 de abril, quienes se inscribieron para cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE), no tuvieron su solicitud rechazada y cuentan con una cuenta bancaria, deberán ingresar a la página de la Anses, www.anses.gob.ar según un cronograma dispuesto, para informar el número de su cuenta y la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Los que no tengan cuenta deberán continuar su trámite, en cambio, en una etapa posterior, dentro de unos días, según aclararon fuentes del organismo.

No haber recibido el mensaje de solicitud rechazada no significa necesariamente que sí se percibirá el subsidio estatal. En muchos casos, cuando se ingresó en los últimos días para ver el estado del trámite, el mensaje recibido fue que el pedido estaba siendo analizado. Eso es porque los datos de la persona y de su grupo familiar habían sido analizados usando la base de la Anses, pero aún faltaba un cruce de información con la AFIP, ya que en la reglamentación de este ingreso se dispusieron varios requisitos vinculados al patrimonio y a los ingresos de origen laboral o por inversiones recibidos en los últimos tiempos. Por eso, a partir de mañana sí quedará confirmado quiénes acceden al ingreso de $10.000.

Para ingresar a la página del organismo previsional se estableció el siguiente cronograma, según se informó hoy: sábado 11, quienes tienen DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, documentos finalizados en 2 y 3; lunes 13, 4 y 5; martes 14, 6 y 7; miércoles 15, 8 y 9.

En este etapa del trámite y a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, el usuario debe contar con la clave de la seguridad social, que se tramita dentro de la misma página, clickeando en primer lugar en el apartado “Mi Anses” y siguiendo las instrucciones.

¿Qué pasa con las personas que no tengan una cuenta bancaria? En esos casos, deberá esperarse hasta el jueves 16 de este mes. A partir de ese día se podrá entrar a la página de la Anses y continuar con el trámite; allí se indicarán las opciones para acceder al ingreso. En esa etapa de inscripción final también se permitirá que, quienes tengan CBU pero por alguna razón no ingresen a informarlo entre mañana y el miércoles 15 puedan seguir con su trámite.

En la etapa de preinscripción se anotaron 11,3 millones de personas para cobrar el IFE. Desde el Gobierno no se informó hasta ahora cuántas de las solicitudes quedaron rechazadas. En el caso de familias con Asignación Universal por Hijo (unas 2,4 millones) el pago ya se realizó, porque se dispuso que no hubiera verificaciones de datos.

Una razón para el rechazo podría ser que en la misma familia hubo dos pedidos (se considera uno y se rechaza el otro), que en el hogar alguien cobra una jubilación, o que se está en el monotributo, en una categoría superior a la B. Entre los requisitos fijados están, además, el de tener entre 18 y 65 años y, en caso de no ser argentino, el de tener residencia legal desde hace al menos dos años.

Con respecto a las fechas de pago del ingreso, la Anses todavía no las informó. Una vez hechos esos pagos, el organismo revisará algunos casos que no fueron aprobados “por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos”, según se informó.