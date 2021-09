ABBA está de regreso con nuevas canciones, un disco y un show holográfico

🔊 LEER NOTA



En noviembre se conocerá el álbum que Agnetha, Björn, Benny y Frida grabaron juntos, casi cuarenta años después de su último registro; en 2022 se verá en Londres el espectáculo holográfico ABBA Voyage.

“Gracias por esperar: el viaje está por comenzar”, dice el mensaje en la web ABBA Voyage que lleva la firma de Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid (”Frida”). A casi cuarenta años de su disolución, ABBA, el cuarteto sueco más famoso del mundo está de regreso. Por supuesto que siendo cuatro septuagenarios no van a comportarse como veinteañeros, pero prometen un nuevo álbum, que se conocerá en noviembre y un show holográfico que se estrenará el 27 de mayo de 2022. El venue es un espacio especialmente diseñado para este fin.

“Únase a nosotros para un concierto de 40 años de proceso. Un concierto que combina lo viejo y lo nuevo, lo joven y lo no tan joven. Un concierto que nos ha vuelto a reunir a los cuatro” , se puede leer en la página web, mientras de fondo aparecen los perfiles de Benny y Agnetha y los rostros de frente de Björn y Frida, como si observaran a los lectores. Se los ve jóvenes, en parte reales, en parte como sujetos de una película de androides de última generación. En definitiva, como los “abba-tars” que subirán el próximo año al escenario del Queen Elizabeth Olympic Park, de Londres.

El texto promocional sigue: “ABBA Voyage es el concierto largamente esperado de uno de los hechos pop más importantes de todos los tiempos. Vea a los avatares de ABBA acompañados por una banda en vivo de diez músicos. Ningún regreso estaría completo sin música nueva. Voyage es el nombre del álbum de diez canciones que se presentará el 5 de noviembre de este año.

Desde hace un par de años ya vienen dando vuelta los nombres de dos temas nuevos que finalmente ABBA hoy puso a disposición de sus fans (”Still Have Faith in You“ y “ Don’t Shut Me Down ”) y que sintetizan, de algún modo, el espíritu de este regreso . Desde su disolución, más allá de las reediciones de sus discos y los compilados, los cuatro integrantes recibieron muchas ofertas para volver a subir a los escenarios juntos. Nunca aceptaron hasta que en 2016 comenzó a tomar forma el proyecto que ahora logran concretar. De hecho, para finales de 2019 hubo rumores del retorno, pero la pandemia postergó todos los planes.

Para el público inglés (o para todos aquellos que puedan llegar a Londres, en el segundo trimestre del año que viene), las entradas para el ABBA Voyage estarán a la venta desde el próximo martes. Lo mismo para el disco: quienes quieran hacer una reserva (pre-orden) podrán realizarla desde la web de ABBA, a partir del próximo sábado.

“Todavía tengo fe en ti” es la traducción del single ( “Still Have Faith in You”) que anticipa la salida del disco. Y resume, justamente, la concreción de este proyecto.

“Todavía tengo fe en ti. Ya lo veo. A través de todos estos años en los que la fe sigue viva, de alguna manera. Había una unión de corazón y mente. Los gustos de los cuales son raros y tan difíciles de encontrar, ¿Lo tengo en mí? Creo que están ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce. En los recuerdos que compartimos todavía tengo fe en ti. Y diré, realmente, que nunca pensé que me sentiría así. Pero me recuerdo a mí mismo. De quiénes somos. Cuán inconcebible es llegar tan lejos ¿Lo tengo en mí? Creo que está ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce. Está en los recuerdos que compartimos, los tenemos en nosotros. Ha llegado un nuevo espíritu. La alegría y el dolor. Tenemos una historia. Y sobrevivió. Y nos necesitamos unos a otros como luchadores en un ring. Estamos en esto juntos. Pasión y coraje. Es todo. Todavía tengo fe en ti. Eso sobresale por encima de las locuras que hicimos. Todo se reduce al amor ¿Lo tengo en mí? Creo que está ahí. Porque sé que escucho una canción agridulce”.

En este jueves de estrenos, los compositores del grupo, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, ofrecieron una entrevista en live streaming que se puede ver en YouTube. Hablaron del regreso, del proyecto y de la grabación del disco. Hubo una previa que mostró pantallas en distintas partes del mundo (Londres, Berlín, Estocolmo, Viena, Rio de Janeiro) desde donde muchos fans pudieron ver la entrevista, que tuvo como anfitriona a la presentadora de radio y televisión británica Zoë Ball.

Benny (74) y Björn (76) llevan bien los años que tienen. Ni aparentan la edad que acusan. “La primera de estas canciones, ‘Still Have Faith in You’ -decía Björn- cuando escuché la música de Benny supe que hablaba de nosotros. Es difícil de imaginar que somos aquello que fuimos. Ser amigos, disfrutar de la compañía del otro. Y una lealtad total. ¿Quién puede experimentar eso? Nadie”. Y sobre el show, Benny dijo: “A los que verán en el show es a nosotros. Será un espectáculo de una hora y media aproximadamente, con grandes éxitos, con otras canciones que no fueron grandes éxitos pero que nos gustan y con temas nuevos. Pasaron cuarenta años; en realidad 38 o 39, pero pero cuando volvimos a grabar sentimos como si ese tiempo no hubiera pasado. Cada uno en el estudio, cada uno en su rol. Fue increíble”.

El video mostró la producción del espectáculo holográfico en el que cada uno debió tocar y cantar dentro de un set de filmación, que luego será transformado en un avatar. Los productores tomaron como modelo de referencia a los cuatro ABBA de 1979, usaron sensores para el cuerpo de cada integrante y decenas de cámaras. ¿Y el resto de las nuevas canciones? “Creo que son buenas -dijo Benny-. Creo que hicimos lo mejor que pudimos… para nuestra edad”, bromeó.

El coreógrafo Wayne McGregor cumplió un sueño personal con este espectáculo de ABBA: “Imagínense: crecer en el norte de Inglaterra en los años setenta y aprender bailes de salón, latinos y disco con las increíbles canciones de ABBA. Tenía 8 años y estaba totalmente transportado. Esto fue avanzar rápido hasta 2020, estar en Suecia y bailar con ABBA, en la vida real. Estaba a punto de cumplir 50 años y totalmente transportado de nuevo. Esa es la magia de ABBA. Hemos compartido muchas aventuras creativas y alegres con un equipo de colaboración audaz para hacer posible lo imposible para ABBA Voyage. Magia tecnológica, inmersión de vanguardia e innovación en entretenimiento. Tenemos nuevas canciones y nuevos movimientos, y también canciones y movimientos clásicos. ABBA es dance y siempre lo será”.

