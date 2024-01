Javkin presentó el comienzo de las obras de calle Santa Fe

La obra implica la reconstrucción desde Sarmiento a Corrientes. Durante todo el período que dure la obra se mantendrá el corte total de tránsito y los desvíos de transporte urbano de pasajero.

Este martes 2 de enero, el intendente Pablo Javkin junto al subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, y el coordinador General de la Secretaría de Movilidad, Ezequiel Escobar, realizaron la presentación de las obras de calle Santa Fe.

Los trabajos consisten en la repavimentación de las tres cuadras, que contempla un total de 400 metros lineales de pavimento. Las tareas incluyen la demolición y reconstrucción de la base en los sectores donde hay baches, la reedificación de cunetas según necesidad y la posterior ejecución de carpetas asfálticas. Además, se construirán dos nuevas dársenas del transporte urbano de pasajeros de hormigón en las intersecciones con las calles Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, Aguas Santafesinas (ASSA) trabajará en la renovación de cañerías y sumideros.

En la esquina de Santa Fe y Sarmiento, el intendente mencionó: «Esta obra forma parte del Plan de reconstrucción de calles en toda la ciudad, dentro de ese plan, hay una calle particular en la que pasan 22 líneas de colectivos y tiene un flujo vehicular muy alto. Decidimos hacerlo ahora porque enero y febrero son los meses que menos afecta a la circulación. En principio, vamos a terminar el 3 de marzo, que es para el inicio del ciclo lectivo. El objetivo es dejarla reparada y también las paradas de hormigón, que es el punto esencial porque es donde está más dañado. Además, coordinamos con Aguas todo lo que es reemplazo de sumideros y cañerías para que esa obra se haga a la par. Es una obra muy importante en uno de los corredores también más importantes de la ciudad».

«El 15 de enero tenemos previsto iniciar la segunda cuadra y el 15 de febrero la tercera cuadra, cada cuadra tiene su particularidad, algunas tienen hormigón en la parada de colectivos, otras no. Lo más lento es que las paradas de colectivos requieren hormigón, y por eso hay que esperar veinte días para que fragüe», explicó Javkin y sumó: «Es una obra que, quiero aclarar, la vamos a hacer toda junta para que el inconveniente no se prolongue en el tiempo. La obra no termina acá, porque en Santa Fe también tenemos que mejorar el tramo entre Paraguay y Roca, que tiene una deformación en la parada de hormigón».

«La gente quiere las calles bien y está en lo correcto. Arreglarlas bien implica hacer las paradas de hormigón y lo que hemos hecho en la calle Laprida y Maipú, en todos los cruces de las peatonales, son calles de hormigón. También vamos a hacer la parada de colectivo en Maipú y Córdoba. Que ya hicimos en calle San Lorenzo. Hacer las paradas de hormigón es lo que permite que la absorción del impacto de la línea de colectivo no deforme la calzada y tengamos que hacer cada cuatro o cinco meses un parche. Por eso es importante decir que no se está haciendo una obra de bacheo, sino que se está demoliendo el pavimento, se cambian las cañerías de los sumideros, y luego se vuelve a reconstruir la calzada. Es una obra de reconstrucción del pavimento de la calle», señaló.

Asimismo, Ferrer detalló sobre las obras: «Estamos iniciando esta obra que es importante para la ciudad. Es una mejora completa de la carpeta del pavimento, son tres cuadras, desde Sarmiento hasta Corrientes, las tareas son de demolición completa de la carpeta asfáltica, demolición de los sectores de la base de hormigón que están deteriorados, la nueva realización de esa base para que sostenga como corresponde y sin fisuras, la nueva carpeta asfáltica y que quede la cinta apta para su tránsito».

«Es una calle de alto tránsito y es por eso que tomamos primero este tiempo de receso de verano para poder hacer las tareas y dejar una obra como corresponde para continuar con el resto de la ciudad. También vamos a estar mejorando sectores de cuneta, ASSA también colaborará con alguna cañería que hay que reponer, para también dejar los sumideros como corresponde y se complementa con las veredas y las rampas de accesibilidad para que tanto los vehículos como los peatones tengan una calle para su tránsito», finalizó el subsecretario.

Desde la semana pasada, equipos de divulgadores del municipio están recorriendo la zona para conversar con comerciantes, vecinos y quienes transitan por trámites y gestiones para informar sobre los alcances de los trabajos y los desvíos de colectivos. Cabe destacar que Defensa Civil sumará un puesto de hidratación en la esquina de Mitre y Santa Fe, que estará presente en el horario bancario, para los días que en los que la temperatura sea mayor a 30°.

Desvíos del transporte urbano de pasajeros

Líneas 101 N, 112 R/N, 115, 115 A, 116, 122 R/V, 140, 142 R/N y 146 R/N: de sus recorridos por Maipú, San Juan, Corrientes, Santa Fe a sus recorridos.

Línea 110: de su recorrido por Maipú, San Juan, Mitre a su recorrido.

Línea 106 R/N: de su recorrido por Maipú, San Juan, Corrientes a su recorrido.

Líneas 102 R, 121, 145 133 Cabin 9 / Soldini: de sus recorridos por calle Buenos Aires, San Juan, Corrientes, Santa Fe a sus recorridos.

Paradas anuladas

Santa Fe y Laprida (102R, 121, 145 133)

Santa Fe y San Martín (101, 110, 112, 122, 140, 142, 102, 121, 145 133 y 146)

Maipú y Córdoba (101, 110, 106,112, 115, 116, 122, 140, 142 y 146)

Maipú y San Juan (101, 110, 112, 106, 115, 116, 122, 140, 142 y 146)

Santa Fe y Entre Ríos (101, 112, 122, 140, 142, 102, 121, 145 133 y 146)

Santa Fe y Sarmiento (106, 115, 116)

Santa Fe y Corrientes (106, 115, 116)

Buenos Aires y Rioja (102 R, 121, 145 133)

Buenos Aires y San Luis (102 R, 145 133)

Buenos Aires y San Juan (121)

Paradas habilitadas

San Juan y Laprida (102 R, 121, 145 133)

San Juan y San Martín (101, 110, 112, 122, 140, 142, 102, 121, 145 133 y 146)

San Juan y Mitre (106, 115, 116)

Corrientes y San Luis (101, 110, 112, 122, 140, 142, 102, 121, 145 133, 115, 116, 106 y 146)

Corrientes y Córdoba (101, 110, 112, 122, 140, 142, 102, 121, 145 133, 115, 116, 106 y 146)

Santa Fe y Paraguay (115, 116)

Para más información, pueden comunicarse al 147 Atención al Ciudadano o a través de las redes sociales de Movilidad Rosario.

Detalles de la obra

Los trabajos se inician en la cuadra de Sarmiento a Mitre. Ni bien finalicen las tareas de demolición y retiro de excedentes se pasará a la siguiente, pudiendo trabajar en dos cuadras en simultáneo. Se estima que la obra demandará aproximadamente dos meses de trabajo. La ejecución de las tareas está a cargo de las empresas Conylog S.R.L. y Rava S.A.

El tramo a intervenir comprende dos paradas del transporte urbano de pasajeros, ubicadas en Santa Fe y Entre Ríos, y Santa Fe y Corrientes. La reconstrucción de las dársenas consiste en la reconversión de la carpeta asfáltica convencional a losas de hormigón de alta resistencia que garantizan mayor durabilidad, en relación con las posibles fisuras que se ocasionan en el pavimento como consecuencia de la carga, el peso y las constantes frenadas de los colectivos. Con respecto al procedimiento técnico, se ejecuta la rotura y demolición del pavimento existente con excavación para luego realizar la base de hormigón h8, en 12 centímetros de espesor. Posteriormente, se ejecuta hormigón h30 de 20 centímetros de espesor, que requiere un fraguado de entre 20 y 28 días.

Programación de los trabajos

La tarea inicial será la demolición parcial de la calzada, donde se encuentren los baches, y el retiro del material mediante bateas. En este período no se podrá acceder a la cuadra con vehículos, afectando a las cocheras de la cuadra. Además, comenzará a trabajar ASSA en la renovación de cañerías y sumideros.

Seguidamente, tendrá lugar el bacheo de los sectores afectados y, en paralelo, se ejecutarán las cunetas de ser necesario. Por último, se realizará la carpeta de rodamiento en asfalto modificado.

Una vez terminada la demolición de la primera cuadra y el retiro de escombros, se procederá a intervenir la siguiente, entre Mitre y Entre Ríos (al 1200). Se estima que para el 15 de enero se producirá el corte total de esta segunda cuadra, donde se desarrollará una secuencia de tareas similar a la anterior, con la diferencia que se incluirá la reconstrucción de la dársena del transporte urbano de pasajeros. Estos trabajos implican un tiempo de trabajo mayor debido al período de fraguado de las distintas capas de hormigón.

De esta misma forma, ni bien se finalice la demolición y retiro de la segunda cuadra se tomará la tercera, entre Entre Ríos y Corrientes (al 1300), cuyos trabajos serán similares a la cuadra anterior, ya que también incluye la reconstrucción de una dársena de colectivos. Se estima el comienzo de dicha demolición a fines de enero, fecha cercana a la apertura de la primera cuadra.

Dentro del período de obra se realizará el fresado y asfaltado de las 3 cuadras en 2 procesos de volcado de concreto asfáltico. Estos demandarán uno o dos días cada uno e implicarán corte total en el día de trabajo de cada cuadra.

Se estima la terminación de la obra para el domingo 3 de marzo. La Secretaría de Obras Públicas irá comunicando el avance de los trabajos.