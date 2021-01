Villa Cañás:Nuevo vuelco en Ruta 94

En la madrugada del domingo 3 de enero, se registró un vuelco de un vehículo Peugeot 307 en ruta 94, en la curva S “de Casilla” con un solo tripulante, un masculino mayor de edad.

Los bomberos voluntarios de Villa Cañás se movilizaron con dos dotaciones de personal con la unidad de rescate (unidad 1) y la autobomba para rescate vehicular (unidad 2).

Se constató el hecho ocurrido y se procedió a la atención del ocupante del vehículo, el mismo no requirió asistencia prehospitalaria ya que no presentaba heridas de consideración y por pedido propio no fue trasladado a nuestro nosocomio local.

En el lugar trabajo Bomberos, Policía, Transitó y Sies 107.